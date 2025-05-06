Трейлер стремительно набирает просмотры и лайки.

Grand Theft Auto 6 называют самой ожидаемой игрой десятилетия, что не удивительно серия GTA всегда была и остается невероятно популярной среди геймеров и даже среди людей редко играющих в видеоигры. По прогнозам некоторых деятелей искусства GTA 6 станет самым продаваемым медиа-продуктом за всю историю.

Недавно компания Rockstar Games озвучила новую дату релиза - 26 мая 2026 года. А сегодня разработчики опубликовали второй сюжетный трейлер.





Примечательно, что с момента выхода первого трейлера прошло целых 17 месяцев, за это время ролик собрал 252 млн просмотров и 12 млн лайков.

Также авторы игры поделились новой информацией о проекте и довольно большим количеством скриншотов.









Как известно, действие GTA 6 будет разворачиваться в современном штате Леонид, прототипом которого является штат Флорида. Сюжет расскажет о связанном с наркокартелем бывшем военном Джейсоне Дювале, и его девушке Люсии Каминос недавно отбывавшей срок в местной тюрьме. В погоне за быстрой наживой главные герои будут втянуты в заговоры и интриги криминального мира, в котором разворачивается борьба за контроль над всем штатом.

Помимо скриншотов Rockstar Games опубликовали концепт-арты с описанием и изображением ключевых персонажей.



