Визит команды в офис Bethesda, похоже означает, что компания не будет препятствовать релизу Skyblivion.

Неофициальный ремейк TESIV находится на финальном этапе разработки. Авторами данного проекта является группа под названием Rebelzize. Ребята — настоящие фанаты "свитков", они уже, как минимум, 8 лет работают над проектом Skyblivion — ремейком Oblivion на движке Skyrim (Creation Engine).

Похоже, что релиз Oblivion Remastered от Virtuos и Bethesda никак не повлияет на судьбу Skyblivion. Это довольно неожиданно, поскольку большие студии часто закрывают подобные фанатские проекты, особенно учитывая использующийся в них авторский контент. Но Rebelzize привлекла внимание Тодда Говарда, некоторое время назад Bethesda раздала ключи для Oblivion Remastered всей команде, а теперь пригласила разработчиков Skyblivion в офис.

Это было "предложение от которого нельзя отказаться", но если серьезно, то проекты, подобные Skyblivion, зачастую создаются в качестве портфолио. Очевидно Bethesda заинтересована в том, чтобы пополнить штат талантливыми творческими людьми, которые при этом еще и являются фанатами серии TES.

Разработчики Skyblivion в прошлом являлись частью группы, работающей над проектом Skywind — ремейком TESIII: Morrowind на все том же Creation Engine. Однако из-за различного видения проекта группа разделилась. В итоге основные авторы Skywind приняли решение делать не дословный ремейк, а полноценный. Такой проект нацелен на полное осовременивание Morrowind и включает в себя: редизайн большого количества элементов, создание с нуля новых ассетов, новую скелетную анимацию, большую площадь карты в сравнении с оригиналом, в несколько раз возросшее количество NPC, новую музыку, написанную с нуля, озвучку абсолютно всех диалогов (в Morrowind большинство диалогов представлено в виде текста) и это только вершина огромного айсберга.

Поскольку ремейк TESIII начали делать с нуля, отколовшаяся группа, которая стала называться Rebelzize, принялась за создание ремейка другой игры из серии TES. Концепция Skyblivion не включает в себя элементы полного ремейка, так как в проекте будет использована музыка и озвучка из оригинальной игры, а игровой мир будет воссоздан с масштабами, близкими к оригиналу.

31 декабря 2024 года на официальном YouTube-канале проекта был представлен Roadmap-ролик, который показывает, какой огромный пласт работы позади и что до релиза осталось уже совсем немного. Выход Skyblivion должен состояться в этом году.