Возможно разработчики поправят ситуацию с региональными ограничениями.

Как известно, недавно корейская студия Shift Up поделилась системными требованиями ПК-версии Stellar Blade. Множество игроков обратили внимание на то, что игра будет недоступна более чем в 130 странах мира. Это ограничение касается стран в которых нет доступа к сервису PSN (PlayStation Network).

Авторы игры уверяют, что не знали о намерениях Sony ввести эти ограничения, при условии, что Stellar Blade не будет требовать наличие сервиса PSN. Известно, что в данный момент Shift Up активно ведёт переговоры с Sony о снятии региональных ограничений.

Неудивительно, что игроки негативно встретили новости об ограничениях. Предрелизная рекламная кампания игры также пострадала от новостей о том, что Stellar Blade будет содержать DRM-защиту Denuvo, которая по результатам некоторых тестов, снижает производительность. Однако авторы игры поспешили заверить, что защита не повлияет на работоспособность игры даже на маломощных ПК. Также, по их словам, наличие Denuvo не скажется на поддержке модификаций.

В целом интегрировании Denuvo довольно спорное решение, особенно учитывая негатив со стороны игроков, а также тот факт, что большинство крупных студий отказались от ее использования.