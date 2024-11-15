Также авторы игры опубликовали несколько новых скриншотов.

Obsidian Entertainment открыла предзаказы на ролевую игру Avowed. Об этом компания сообщила на официальном сайте Xbox. Игра доступна для покупки на территории РФ и содержит русскую текстовую локализацию. Цена стандартного издания составляет всего 2250 руб. Премиум-издание можно приобрести за 5790 руб. Эта версия игры включает в себя ранний доступ, что позволит игрокам купившим ее приступить к прохождению на пять дней раньше. Также Премиум-издание содержит два набора скинов, цифровой артбук и саундтрек, который написан композитором Рейсоном Ворнером (Raison Varner).

Поскольку игра выходит уже через несколько месяцев, ее авторы опубликовали системные требования.

Также Obsidian поделились новыми скриншотами на которых видно, что после переноса игры на Unreal Engine 5, разработчики поработали над детализацией персонажей и окружения.

Релиз Avowed состоится 18 февраля 2025 года, события игры развернутся в мире Эора, который знаком игрокам по вселенной Pillars of Eternity. Ролевой экшн предоставит игрокам свободу выбора как в диалогах с NPC, так и в прохождении локаций, а принятые решения будут иметь различные последствия. Игрок возьмет на себя роль посланника Императора королевства Аэдир. Протагонист отправится на остров под названием Живые земли, где ему вместе с компаньонами предстоит раскрыть причины появления загадочного недуга и узнать древнюю тайну о силе которая грозит уничтожить все живое.



