Информация представлена инсайдером.

В сети появилась информация касательно маркетинговых прав на предстоящие ремейки культовых шутеров Max Payne 1 и 2 от студии Remedy и компании Rockstar Games, которой сейчас принадлежат права на франшизу.

По заверению одного из инсайдеров, компания Microsoft и ее подразделение Xbox Game Studios получили право на демонстрацию, всех без исключения, рекламных материалов связанных с проектом.

По данным инсайдера, рамейкам будет отведено время на грядущей церемонии The Games Awards 2024. Также на это намекал Сэм Лейк (Sam Lake), подметивший в своем сообщении, что на TGA в этом году будет "огонь".

Стоит напомнить, что мероприятие состоится 12 декабря, по традиции в театре Peacock в Лос-Анжелесе. Организатором и ведущим шоу, как и всегда, выступит Джефф Кейли (Geoff Keighley).

Ранее компания Remedy Entertainment сообщила, что ремейки первых двух частей Max Payne перешли в стадию полноценного производства, они разрабатываются одновременно и выйдут в составе одного сборника. Разработка ведётся на фирменном движке Northlight, а бюджет проекта оценивается примерно в €70 млн.

Дата выхода ремейков пока не сообщается, но можно с уверенностью сказать, что релиз состоится не раньше 2026 года.



