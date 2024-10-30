Игра уже появилась на торрент-трекерах.

Несмотря на то, что ПК-версия Red Dead Redemption вышла сегодня, проект уже оказался на торрент-трекерах.

Дело в том, что игру взломала хакерская группа Razor 1911. Хакеры оставили сообщение, в котором указано наличие в игре систем защиты Steam и Rockstar Games Social Club, а также некой кастомной защиты.

Релиз Red Dead Redemption на консолях седьмого поколения (PS3 и XBOX360) состоялся еще в 2010 году. Игра получила 98 баллов из 100 на сайте агрегаторе Metacritic. Оценка ремастера, вышедшего в прошлом году для портативной консоли Nintendo Switch - составила 84/100.

ПК-версия игры - не является простым портом прошлогоднего ремастера. Данная версия содержит небольшие графические улучшения, которые коснулись освещения, теней, цветокоррекции, а также дальности прорисовки и качества некоторых визуальных эффектов.

Изменения, к сожалению, не коснулись качества текстур. Однако игры от Rockstar довольно популярны среди модмейкеров. Учитывая этот факт, можно предположить, что мод улучшающий текстуры выйдет одним из первых, поскольку это главный графический недостаток ПК-версии.

Примечательно, что ремастер вестерна от Rockstar Games недоступен для покупки в РФ, но в игре есть русская локализация, которой не было в оригинальном Red Dead Redemption.