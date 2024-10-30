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Yuri_Grant
Хакерская группа Razor1911 взломала ПК-версию Red Dead Redemption в день релиза
Игра уже появилась на торрент-трекерах.

Несмотря на то, что ПК-версия Red Dead Redemption вышла сегодня, проект уже оказался на торрент-трекерах. 

Дело в том, что игру взломала хакерская группа Razor 1911. Хакеры оставили сообщение, в котором  указано наличие в игре систем защиты Steam и Rockstar Games Social Club, а также некой кастомной защиты. 

Релиз Red Dead Redemption на консолях седьмого поколения (PS3 и XBOX360) состоялся еще в 2010 году. Игра получила 98 баллов из 100 на сайте агрегаторе Metacritic. Оценка ремастера, вышедшего в прошлом году для портативной консоли Nintendo Switch - составила 84/100. 

ПК-версия игры - не является простым портом прошлогоднего ремастера. Данная версия содержит небольшие графические улучшения, которые коснулись освещения, теней, цветокоррекции, а также дальности прорисовки и качества некоторых визуальных эффектов. 

Изменения, к сожалению, не коснулись качества текстур. Однако игры от Rockstar довольно популярны среди модмейкеров. Учитывая этот факт, можно предположить, что мод улучшающий текстуры выйдет одним из первых, поскольку это главный графический недостаток ПК-версии.

Примечательно, что ремастер вестерна от Rockstar Games недоступен для покупки в РФ, но в игре есть русская локализация, которой не было в оригинальном Red Dead Redemption.

#rockstar games #rockstar #взлом #игры 2024 #red dead redemption #хакерская группа #торренты #red dead #торрент-трекеры #red dead redemption pc
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Rockstar Games выпустила ПК-версию Red Dead Redemption
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