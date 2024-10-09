Игра содержит дополнение Frontiers

Группа RUNE не сидит без дела, недавно хакеры взломали игру, содержащую DRM-защиту Denuvo. Взлому подвергли последнюю версию стратегии Anno 2205 от Ubisoft, но к сожалению не самую последнюю версию защиты.

Дело в том, что релиз игры состоялся в 2015 году, и тогда проект не был защищен Denuvo. Однако защиту добавили в октябре 2016-го с обновлением и последним DLC Frontiers (Новый рубеж). Позднее состоялся релиз переиздания Anno 2205: Ultimate Edition, которое включало в себя все дополнения и обновления. Эта версия игры так и оставалась невзломанной, до недавнего времени.

Anno 2205 был одним из первых проектов Ubisoft с защитой Denuvo, с тех пор компания регулярно использует эту защиту. Впоследствии Ubisoft начали укреплять защиту своих игр с помощью комбинации Denuvo и нескольких технологий, включая VMProtect и различные кастомные технологии защиты, что серьезно усложнило процесс взлома. Хакеры, которые взламывали такие проекты, отмечали, что они были защищены комбинациями из 6-ти различных защит.

Anno 2205 вторая игра с Denuvo, которую взломали RUNE. В июле команда взломала Burnout Paradise Remastered, игра вышла в 2018 году и содержала далеко не самую свежую версию защиты. Остаётся надеяться, что группа со временем сможет освоить взлом более новых версий австрийской защиты.