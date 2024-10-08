Также стали известны системные требования проекта.

Многочисленные слухи по поводу ПК-релиза первой части Red Dead Redemption подтвердились. На официальном YouTube-канале Rockstar Games появился трейлер с датой выхода - 29 октября.





Портированием игры на персональные компьютеры занималась британская студия Double Eleven основанная ведущими программистами из Rockstar Leeds. В 2023 году студия выпустила порт Red Dead Redemption на консоль предыдущего поколения PlayStation 4 и портативную Nintendo Switch. Тогда проект незаслуженно столкнулся с волной негативных высказываний от фанатов, которые ожидали полноценный ремейк, а не простенький ремастер.

Эти версии игры не содержали больших изменений в графике, однако многие игроки и журналисты положительно отзывались о улучшенных текстурах и более четком изображении относительно оригинала.

ПК-версия Red Dead Redemption будет включать в себя дополнение Undead Nightmare, игра доступна в российском Steam и переведена на русский язык (интерфейс, субтитры).

Среди технологических нововведений стоит отметить, что игра будет поддерживать разрешение 4К с частотой 144 Гц, форматы Ultrawide (21:9) и Super Ultrawide (32:9) и технологию HDR10.

Также в ПК-версии игры будут задействованы технологии апскейлинга NVIDIA DLSS 3.7 и AMD FSR 3.0 и NVIDIA DLSS Frame Generation.

Вполне логично, что игра не требовательна к железу.

Системные требования:



