Релиз игры состоится в 2025 году.

Официальный концепт-арт

Американская студия Sucker Punch Productions анонсировала исторический экшн Ghost of Yōtei. Анонс состоялся в рамках сентябрьской (второй за год) презентации State Of Play 2024.





Проект не является прямым сиквелом Ghost of Tsushima, поскольку действие игры происходит в 1603 году, спустя 329 лет после событий оригинала. Сюжет расскажет о пути возмездия, на который ступит главная героиня Атсу. Местом действие игры, как не трудно догадаться, будет остров Хоккайдо, на востоке которого и расположена Гора Йотеи.

Спустя небольшое время после анонса игры, в сети появилась интересная теория о происхождении главной героини. Мы знаем, что студия Sucker Punch довольно бережно относится к историчности - это видно по Ghost of Tsushima. Соответственно Атсу не может быть девушкой-самураем, что было бы некорректно с точки зрения исторической достоверности.

Есть предположение о том, что главная героиня является представительницей древнего народа Айны, который населял остров Хоккайдо. В XV веке японцы начали активное освоение и заселение острова, которое происходило далеко не мирным путем. Таким образом на протяжении десятилетий на острове возникали очаги сопротивления против захватчиков.

Айны - один из древнейших народов японских островов, они отличались своим единением с природой. На то, что Атсу представитель этого народа указывает небольшая деталь, в трейлере присутствует момент в котором героиня встречает дикого волка, зверь увидев ее начинает рычать, но вскоре успокаивается и не нападает на нее.

Разработчики обещают, что по сравнению с первой частью серии, в сиквеле игроки получат большую свободу в сюжетном плане - в игре будет некая нелинейность и возможность выбора. Релиз Ghost of Yōtei должен состояться в 2025 году, точная дата пока не известна.



