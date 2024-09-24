Это вторая презентация SoP в этом году.

Недавно несколько инсайдеров сообщали о грядущей презентации State of Play, эта информация подтвердилась. Sony Interactive Entertainment официально анонсировали мероприятие.

Вторая по счету выставка State of Play в этом году, состоится в ночь со вторника на среду, 25 сентября в 01:00 по московскому времени.

Заявлено, что прямая трансляция продлится 30 минут, за это время Sony представят более 20 проектов для PlayStation 5 и PlayStation VR2.

В сети ходили слухи касательно анонса Resident Evil 9 в рамках этой презентации, но авторитетный инсайдер известный под ником Dusk Golem, опроверг эту информацию. Инсайдер располагает контактами в Capcom и Sony, по его словам из-за грядущего Tokyo Game Show 2024 (будет проводиться с 26 по 29 сентября) сложно определить когда состоится анонс того или иного проекта, поскольку среди организаторов и издателей царит некоторая неопределенность.

Инсайдерская информация поступавшая в прошлом году, намекала на анонс хоррора летом этого года, но позже стало известно, что разработчики из Capcom не укладывается в график, соответственно анонс был перенесен. Dusk Golem предполагает, что Resident Evil 9 анонсируют в декабре на церемонии The Game Awards 2024.