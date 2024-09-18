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Yuri_Grant
В базе данных Steam обнаружен ремастер Red Dead Redemption
Официальный анонс может состояться очень скоро.

Недавно компания Rockstar Games включила античит BattlEye в состав обновления для Grand Theft Auto V (GTA5). Примечательно то, что команда разработчиков, которые ответственны за это обновление случайно раскрыли метаданные Steam-версии Red Dead Redemption Remastered. Таким образом стало известно кодовое название проекта в базе данных сервиса, по данным StemDB - Unknown App 2668510.

На странице этого приложения в SteamDB можно ознакомиться с историей обновлений. Как видно, Red Dead Redemption Remastered получил более сотни обновлений за четырехмесячный период (с мая этого года). 

Еще в августе этого года ПК-версия Red Dead Redemption была замечена в описании игры на странице цифрового магазина PlayStation Store. А ранее, в мае этого года, известный датамайнер и инсайдер Tez2 нашел описание ПК-версии игры в файлах лаунчера Rockstar Games. Также Зак Свисен (Zack Zwiezen), редактор портала Kotaku, сообщал о многочисленных утечках от разных источников по поводу грядущего релиза RDR на персональных компьютерах.

Небольшие крупицы информации говорят о том, что Red Dead Redemption Remastered - это не просто порт, а дорогой проект, в котором будет поддержка разрешения 4К и увеличенная частота кадров.


#steam #rockstar games #gta 5 #grand theft auto 5 #игры 2024 #red dead redemption #ремастер #steamdb #ремастер rdr
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