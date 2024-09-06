Патч позволит игре сохранять актуальность на протяжении многих лет.

Пачт номер 7 добавляет в игру новые концовки для злого персонажа, вносит улучшения в режим доблести (Honour Mode), в котором также появляются новые легендарные действия (Legendary Actions). Обновление улучшает кооперативный режим игры "разделенный экран" (Split screen), и содержит массу исправленных багов и геймплейных улучшений, с полным списком которых можно ознакомиться здесь.

Однако самым важным нововведением седьмого патча является поддержка модификаций. Теперь игрокам доступны официальные мод менеджер (Mod Manager) и инструментарий для создания модов (Modding Toolkit), которые можно загрузить через Steam.

Меню Мод менеджера с настройкой установленного мода



Таким образом, создание модификаций и их установка станут удобнее. Эта функция поможет поддерживать актуальность Baldur’s Gate 3 на протяжении многих лет, по аналогии со Skyrim, онлайн которого до сих пор может похвастаться стабильными показателями в 20 000 игроков в сутки.

Седьмой патч имеет размер около 11.5 ГБ на ПК, но для установки обновления потребуется ни много ни мало 160 ГБ свободного места. Игрокам у которых не хватает свободного места на диске, Larian рекомендует удалить Baldur's Gate 3, а затем заново загрузить актуальную версию игры.

Нужно отметить, что данный патч скорее всего станет последним обновлением такого масштаба, поскольку студия Larian в данный момент работает над несколькими неанонсированными проектами.



