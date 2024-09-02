Взломана последняя версия CODE VEIN и Tomb Raider: Definitive Edition, которая недавно вышла на ПК

Вчера вечером хакерсккая группа RUNE сообщила о взломе двух игр из MS Store. Первая из них японский соулслайк Code Vein от студии Bandai Namco. Релиз проекта состоялся в сентябре 2019 года, тогда он получил смешанные оценки от критиков и игроков, но несмотря на это у игры довольно большая фанбаза.

В октябре 2019 года CODE VEIN уже была взломана группой CODEX, однако актуальная версия игры улучшена множеством патчей, а также содержит три крупных дополнения, в которых присутствуют новые локации, оружие, костюмы и враги.

Стоит отметить, что CODE VEIN доступен для покупки в российском Steam, поскольку издателем игры является Bandai Namco Entertainment.

Также группе RUNE удалось взломать Tomb Raider: Definitive Edition из MS Store. Игра является переизданием Tomb Raider (2013), которое содержит весь дополнительный контент, а также улучшенные модели, освещение и поддержку TressFX 2.0. Изначально переиздание выходило на Xbox One и PlayStation 4, более 10 лет оно являлось консольным эксклюзивом, а в апреле этого года Tomb Raider: Definitive Edition появилась на ПК, однако игра вышла только в Microsoft Store.

DSOGaming уточняет, что графическое преимущество Definitive Edition над обычной Tomb Raider минимально. При этом обновленную модель Лары Крофт, модмейкеры портировали с PS4 на ПК ещё осенью 2020 года.

Примечательно, что оба взломанных проекта до сих пор содержат DRM-защиту Denuvo, но их версии из MS Store, защищены более простой защитой от Microsoft.



