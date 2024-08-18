В прошлом году компания отметила 25-ти летний юбилей первой Half-Life большим обновлением.

16 ноября легендарному шутеру Half-Life 2 исполнится 20 лет. Есть высокая вероятность, что в связи с этим событием Valve готовит юбилейное издание игры. На это намекает недавнее обновление, информация о котором была замечена на страницах сайта SteamDB, отслеживающего изменения в базе данных Steam. 17 августа на странице Half-Life 2 во вкладке "История обновлений" появилась тестовая строка.

В прошлом году, в честь 25-ти летнего юбилея первой Half-Life, компания Valve выпустила крупное обновление, незадолго до которого на SteamDB также была замечена новая тестовая строка.

Стоит напомнить, что юбилейный апдейт Half-Life 1 принес в игру восстановленный и новый контент. Обновление включало небольшую кампанию (ее прохождение занимает около часа) под названием HALF-LIFE UPLINK, которая ранее распространялась в виде эксклюзивного диска для журналов и производителей железа. Также в него входили несколько восстановленных карт и моделей для мультиплеера. Кроме того, это обновление содержало новые настройки графики, масштабирование интерфейса для высоких разрешений и поддержку портативной консоли Steam Deck.

Вероятно Valve готовит нечто похожее для Half-Life 2. Также не стоит забывать, что на выставке Gamescom, которая проходила в августе прошлого года, компания Nvidia анонсировала Half-Life 2 RTX - ремастер игры использующий передовые технологии игропрома. Дата выхода ремастера пока не сообщалась, однако его релиз вполне может быть приурочен к юбилею игры.