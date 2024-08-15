Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yuri_Grant
Разработчики SKYBLIVION опубликовали 20-ти минутный геймплейнвй ролик
В статье приведены скриншоты сравнивающие ремейк и оригинал.

Команда работающая над ремейком The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке Creation Engine (Skyrim), опубликовали на своем Youtube-канале 20-ти минутный ролик демонстрирующий локации и прогресс в создании квестов. Всего, за двадцать минут продемонстрировано прохождение двух квестов.

реклама

Первый из них - "Пальцы горы", задание выдает глава гильдии магов Коррола Тикиус, выполнение этого квеста является условием получения рекомендации в Университет волшебства Имперского города. "Пальцы горы" - это название книги, чтобы добыть ее нужно посетить локацию "Облачная вершина". В видеоролике продемонстрирована эта локация, поэтому можно легко провести сравнение дизайна и графики с оригинальным TESIV.

"Облачная Вершина" из оригинальныного Oblivion

Так выглядит "Облачная Вершина" в Skyblivion

Второй квест - "Смертельно опасное поле". Валус Одил просит помочь его сыновьям отбить нападение гоблинов на ферму.  События квеста, также, как и в предыдущем задании разворачиваются в окрестностях города Коррол. В данном случае видеоролик демонстрирует обновленные модели гоблинов, что позволяет сравнить их с моделями из оригинала.

Оригинальный Oblivion и гоблины в квесте "Смертельно опасное поле"

Тот же квест в Skyblivion с обновленными моделями гоблинов

Примечателен тот факт, что модификация будет работать на разных версиях движка. Релизную версию ремейка можно будет установить на Skyrim Legacy Edition и Skyrim Special Edition. Это не единственная особенность, также игроки смогут выбрать какие части ремейка устанавливать. Дело в том, что такие элементы игры как ландшафт, городские улучшения, интерьеры, оружие и броня можно будет установить по отдельности.   

Работа над ремейком идет полным ходом. Авторы утверждают, что на данный момент, они стабильно приближаются к намеченной дате выхода. Однако, в команде всегда есть место для опытных разработчиков - чем больше специалистов будет работать над проектом, тем быстрее он доберется до релиза. 

Стоит напомнить, что SKYBLIVION находится в разработке около 9-ти лет, команду по разработке проекта возглавляют несколько бывших участников группы ранее работавшей над ремейком TESIII: Morrowind, под названием Skywind. [Этому невероятно масштабном проекту посвящен отдельный материал]

В отличие от вышеупомянутого Skywind, в SKYBLIVION используется оригинальная озвучка и музыкальное сопровождение, что намного облегчает разработку и сильно экономит время. Как видно из многочисленных прямых трансляций и видеороликов, которые регулярно появляются на Youtube-канале разработчиков, огромная часть работы уже позади и команда твердо уверена, что релиз проекта состоится в 2025 году. 

#ремейк #the elder scrolls #skyrim #skyblivion #tes #oblivion #скайрим #creation engine #tes iv: oblivion #the elder scrolls iv oblivion
+
Написать комментарий (0)
Разработка ремастера GTA: Vice City на движке RAGE почти завершена
9 сентября состоится релиз масштабной демоверсии Vault 13 - фанатского ремейка первой части Fallout
Сотрудник Bethesda публиковал на Pinterest изображения, намекающие на сеттинг The Elder Scrolls VI
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ракета "Искандер-М" прилетела на аэродром Миргород для уничтожения украинского Су-27
+
Мобильные телефоны Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат промежуточное обновление HyperOS
+
Самая мощная в мире двуглавая китайская ветряная турбина будет обеспечивать энергией 30 000 домов
7
HMD работает над доступным смартфоном Hyper с дизайном Nokia Lumia и чипом Snapdragon 6 Gen 1
+
Наплыв резюме, сгенерированных с помощью ИИ, привёл к проблемам на рынке труда США и Европы
1
Motorola выпустила доступные смарт-часы с AMOLED-дисплеем и функциями отслеживания здоровья
+
В Амурской области на важнейшем путепроводе через Транссиб началась надвижка пролетного строения
+
Россия планирует наладить конвейерное производство спутников до 250 штук в год
+
Российский БПЛА С-70 «Охотник» готов к серийному производству
1
Honor представит уникальную технологию управления смартфонами глазами в конце августа
1
Началась проверка рекорда по прохождению игры Diablo, который держался более 15 лет
1
На выставке "Армия-2024" показали обновлённый с учётом опыта БМПТ "Терминатор"
+
Xiaomi выпустит компактный планшет с высокой производительностью и топовую модель с большим экраном
+
Генерал Алаудинов: ВС РФ уничтожили большую часть техники ВСУ в Курской области
20
Культовая игра Red Dead Redemption готовится к дебюту на ПК
3
Микроскопические двумерные магниты могут заменить транзисторы в будущих компьютерах
+
В низкой производительности Ryzen 7 9700X в играх и рабочих задачах может быть виновата Microsoft
8
К началу осени ноутбуки в России могут подорожать более, чем на 10%
+
Ютубер напечатал на 3D-принтере игровой ноутбук, в который добавил только компоненты от ПК
1
Российские операторы связи столкнулись с ростом трафика из-за проблем с доступом к YouTube
2

Популярные статьи

Почему не нужно начинать играть в Hamster Kombat, и когда пользователи получат виртуальные токены
4
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер на самой популярной в мире видеокарте в 2024 году
5
Подборка игр, которые ошибочно причисляют к киберпанку
14
Если ли смысл сегодня брать GeForce GTX 1080 Ti, и что нужно знать при покупке видеокарты с рук
25
Как обновить Windows Vista до самой последней версии в 2024 году
11
О кактусе возле монитора и других народных приметах
8
Что такое родительский контроль в интернете, и нужно ли ограничивать доступ детей к умным гаджетам
4
Как была решена серьёзная проблема распространения софта для Linux в дистрибутиве Chimbalix
3
О будущем Xbox - американские поклонники Microsoft обсудили перспективы любимого бренда
1
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
1

Сейчас обсуждают

duha21
16:18
Оказалось, что всё совсем не так...
Зеленский предупредил, что если Польша не будет сбивать цели над Украиной, Европа останется без газа
Vadim Rau
16:13
Панель как у Iveco, такое же говно
В России появился «самый аэродинамичный грузовик» Huanghe X7
Амир Бурганов
16:11
Что бы вы не замещали. Никогда не перейду на ваш сервис. Столько полезного контента закрыли ради "защиты детей" как это все начиналось с роскомнадзором. Он как и ваша хрень нам не нужна.
«Ростелеком» объявил о создании масштабного IT-направления для решения вопросов по импортозамещению и не только
Александр Марчуков
16:10
Причём тут сони? Может в оглавление статьи стоило упомянуть сони. И где дед 47 главный "проплаченый" блогер, а Данте. Данте лучше не пиши. Ты и так понаписывал просто ничего полезного. Ты даже о любим...
О будущем Xbox - американские поклонники Microsoft обсудили перспективы любимого бренда
ddr22
16:09
там нечего обновлять
Как обновить Windows Vista до самой последней версии в 2024 году
Валленштейн Брабантский
16:06
Керамической версии глобальной нет, если я правильно понял?
SoftBank пыталась поручить Intel производство ИИ-чипов, разработанных Graphcore
Bender-Shmender
16:05
Да ну, это всё просто совпадения, прям во всём 100%% чисто случайно совпадает. Наверно...
Times: Киев решил закрыть глаза на все запреты Запада, применив западное оружие в Курской области
Виктор Потапов
16:04
Про Линукс только хентай снимать
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
Расул Халилов
15:51
Так они вчера вышли. И показывают себя новые райзены печально. А вот в синтетике они неплохи
Core Ultra 5 245K опережает Ryzen 5 9600X в многоядерных нагрузках
Vassiss Puppkinn
15:49
Ждем статью Как обновить MS-DOS 6.22
Как обновить Windows Vista до самой последней версии в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем