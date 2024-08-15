В статье приведены скриншоты сравнивающие ремейк и оригинал.

Команда работающая над ремейком The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке Creation Engine (Skyrim), опубликовали на своем Youtube-канале 20-ти минутный ролик демонстрирующий локации и прогресс в создании квестов. Всего, за двадцать минут продемонстрировано прохождение двух квестов.

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Первый из них - "Пальцы горы", задание выдает глава гильдии магов Коррола Тикиус, выполнение этого квеста является условием получения рекомендации в Университет волшебства Имперского города. "Пальцы горы" - это название книги, чтобы добыть ее нужно посетить локацию "Облачная вершина". В видеоролике продемонстрирована эта локация, поэтому можно легко провести сравнение дизайна и графики с оригинальным TESIV.

"Облачная Вершина" из оригинальныного Oblivion

Так выглядит "Облачная Вершина" в Skyblivion

Второй квест - "Смертельно опасное поле". Валус Одил просит помочь его сыновьям отбить нападение гоблинов на ферму. События квеста, также, как и в предыдущем задании разворачиваются в окрестностях города Коррол. В данном случае видеоролик демонстрирует обновленные модели гоблинов, что позволяет сравнить их с моделями из оригинала.

Оригинальный Oblivion и гоблины в квесте "Смертельно опасное поле"

Тот же квест в Skyblivion с обновленными моделями гоблинов

Примечателен тот факт, что модификация будет работать на разных версиях движка. Релизную версию ремейка можно будет установить на Skyrim Legacy Edition и Skyrim Special Edition. Это не единственная особенность, также игроки смогут выбрать какие части ремейка устанавливать. Дело в том, что такие элементы игры как ландшафт, городские улучшения, интерьеры, оружие и броня можно будет установить по отдельности.

Работа над ремейком идет полным ходом. Авторы утверждают, что на данный момент, они стабильно приближаются к намеченной дате выхода. Однако, в команде всегда есть место для опытных разработчиков - чем больше специалистов будет работать над проектом, тем быстрее он доберется до релиза.

Стоит напомнить, что SKYBLIVION находится в разработке около 9-ти лет, команду по разработке проекта возглавляют несколько бывших участников группы ранее работавшей над ремейком TESIII: Morrowind, под названием Skywind. [Этому невероятно масштабном проекту посвящен отдельный материал]

В отличие от вышеупомянутого Skywind, в SKYBLIVION используется оригинальная озвучка и музыкальное сопровождение, что намного облегчает разработку и сильно экономит время. Как видно из многочисленных прямых трансляций и видеороликов, которые регулярно появляются на Youtube-канале разработчиков, огромная часть работы уже позади и команда твердо уверена, что релиз проекта состоится в 2025 году.