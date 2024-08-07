Есть вероятность, что игра будет хорошо оптимизирована уже на релизе.

Студия Saber Interactive опубликовала долгожданные системные требования горячо ожидаемого экшена Warhammer 40,000: Space Marine 2. Игра по всей видимости неплохо оптимизирована, что не удивительно, поскольку в ее основе лежит предоставляющий уникальные возможности движок Swarm Engine. Это фирменный движок студии, который создавался для разработки кооперативного зомби-шутера World War Z. Уникальной особенностью этого движка является возможность отрисовки нескольких сотен противников без видимого снижения визуальной четкости, что идеально подходит для Space Marine 2, учитывая специфику проекта.

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Комфортный игровой процесс на минимальных настройках при разрешении 1080p и 30 FPS обеспечат процессоры уровня AMD Ryzen 5 2600X или Intel Core i5-8600K, всего 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта AMD Radeon RX 580 или Nvidia GeForce GTX 1060. Учитывая эти параметры, можно предположить, что игра будет хорошо работать на портативной консоли Steam Deck.

Для игры в разрешении 1080p и 60FPS, с пресетом графических настроек - "ультра", понадобится процессор AMD Ryzen 7 5800X или Intel Core i7-12700, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта по мощности сопоставимая с AMD Radeon RX 6800 XT или Nvidia GeForce RTX 3070. Также нужно отметить, что разработчики рекомендуют устанавливать игру на SSD, для этого потребуется около 75 ГБ свободного места.

Warhammer 40,000: Space Marine II выходит 9 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.



