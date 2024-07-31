Больше информации ожидается в августе.

9 сентября состоится релиз Warhammer 40,000: Space Marine 2. Saber Interactive напомнили, что игра ушла на золото, соответственно началось производство розничных копий, поскольку проект был одобрен компаниями Microsoft и Sony. Это означает, что по сути игра готова, хотя авторы продолжают работать над незначительными предрелизными улучшениями.

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Также Saber Interactive поделились некоторыми подробностями касательно проекта. Разработчики уточнили, что прохождение первой части Space Marine не требуется. Сиквел расскажет отдельную, новую историю, хотя в игре появятся некоторые персонажи из оригинала.

Авторы ответили на вопросы по поводу мультиплеера. Стало известно, что кооперативное прохождение будет доступно только по сети, а для одиночного прохождения подключение к сети не потребуется, поскольку кампания доступна в оффлайн-режиме. PVE-режим тоже будет доступен оффлайн, но у игроков не будет доступа к прогрессу без поключения к серверам.

Также разработчики заявили, что прохождение кампании в среднем должно занимать от 10 до 12 часов. Этот показатель может варьироваться в зависимости от уровня сложности и стиля прохождения.

На данный момент проводятся тестирования игры, разработчики обещают опубликовать системные требования в ближайшие две недели.

Saber Interactive также сообщили о том, что собираются выпустить множество небольших видеороликов на YouTube и в социальных сетях (Discord, Twitter, Facebook). Каждый из этих материалов будет посвящен отдельному аспекту игры: оружие, классы доступные в PvE-режиме и многое другое.



