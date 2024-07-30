Вчера разработчики опубликовали трейлер посвященный арсеналу, который идеально подходит для уничтожения орды Тиранидов

Warhammer 40,000: Space Marine 2 выходит в начале осени, и компания Saber Interactive продолжает поддерживать интерес геймеров к этому проекту. Вчера разработчики опубликовали трейлер посвященный арсеналу, который идеально подходит для уничтожения орды Тиранидов.

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Как и первая часть, Space Marine 2 - сочетает жанры слешер и шутер от третьего лица. Игроки смогут легко переходить от атак ближнего боя к стрельбе, что позволяет применять различный подход для борьбы с врагами в зависимости от ситуации. В игровых локациях будут встречаться сброшенные капсулы с оружием, и ящики с патронами.

В трейлере показано специальное и тяжелое оружие, которое предназначено для быстрого уничтожения огромного количества Тиранидов. Также видеоролик демонстрирует несколько кровавых добиваний. Среди них удар коленом в голову врага и отрывание конечности с лезвием для нанесения ей же смертельного удара.

В марте этого года компания Saber Interactive была отделена от Embracer Group. Продажи Warhammer 40,000: Space Marine 2 будут иметь ключевое значения для дальнейшего развития всех 13 студий, в том числе одного из основных отделений, которое находится в Санкт-Петербурге.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет 6 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.



