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Yuri_Grant
Все, что известно о Project 007 от авторов Hitman
Информации о проекте мало, в этом материале собрано все, о чем сообщали разработчики в разговорах с журналистами с момента анонса игры.

Датская компания IO Interactive, как известно, работает над новой игрой по франшизе 007. Авторы легендарной серии Hitman и поджанра "социальный стелс" несомненно имеют все шансы создать лучшую игровую адаптацию "Бондианы". Проект находится в разработке более двух лет, однако информации о нем до сих пор очень мало. В этой статье собрана вся официальная информация касательно Project 007 (рабочее название).

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В недавнем интервью Gamesradar, главный специалист по развитию в IO Interactive Вероника Лальер (Veronique Lallier) упомянула, что именно сотрудники студии были инициаторами идеи создания игры про Джеймса Бонда. Тогда IO Interactive связались с правообладателем Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) и предложили свой проект по лицензии 007. MGM полностью поддержала идею, кроме того компания заявила, что хочет видеть игру высшего уровня с интересным геймплеем, которая должна стать успешной независимо от франшизы.  

Как сообщалось ранее, сюжет игры не будет интерпретацией фильмов о легендарном шпионе. Project 007 расскажет оригинальную историю о ранних заданиях молодого Бонда, и получении агентом статуса 00. При создании главного героя разработчики не ориентируются на образы актеров воплотивших Бонда на экране. 

"Наш Бонд не полагается на внешность узнаваемых актеров. Это существенное отличие от многих прошлых игр о Джеймсе Бонде, подавляющее большинство из которых опирались на крупные фильмы или их актеров в качестве рекламных материалов" - говорит режиссер Хакан Абрак (Hakan Abrak).

Project 007 это приключенческий экшен от третьего лица, поэтому структура уровней в игре будет более линейной, чем в Hitman, но как уверяют разработчики их фирменный стиль ни куда не денется. По словам креативного директора Кристиана Элвердама (Christian Elverdam) команда стремится создать живой мир, в котором основное внимание будет уделено повествованию и шпионской составляющей, что намекает на высокую реиграбельность.

Абрак и Элвердам возлагают на Project 007 большие надежды. Разработчики выразили желание создать целую серию игр про Джеймса Бонда, по аналогии с новой трилогией Hitman. Конечно, возможность реализовать эти амбиции будет полностью зависеть от коммерческого успеха первой игры. 

Сейчас работа над Project 007 идет полным ходом, об этом можно сказать взглянув на список вакансий IO Interactive. В данный момент компания ищет главного сценариста, гейм дизайнера, нескольких художников и нескольких аниматоров, включаю специалиста по синематик сценам, а также продюсеров, которые займутся продвижением проекта. 

Разработчики пока не объявили даже примерную дату релиза. Исходя из годового отчета IO Interactive в котором было упомянуто о "длительных этапах производства" будущих игр, многие сделали вывод, что до выхода Project 007 может пройти еще как минимум два года. Это вполне логично, особенно учитывая тот факт, что компания параллельно разрабатывает пока безымянную мультиплеерную фэнтези игру.

Последняя на данный момент игра про Джеймса Бонда по кинолицензии, это провальный проект 007 Legends, от уже несуществующей компании Eurocom, которая  закрылась через 7 месяцев после релиза игры, по причине банкротства. Кинофраншиза 007 существует с 1962 года и насчитывает множество фанатов во всем мире, она безусловно достойна хорошей игровой адаптации. Такой и должна получится Project 007 от IO Interactive, уже сейчас видно, что разработчики вдохновлены франшизой и имеют четкое представление какой должна быть новая игровая вселенная. 

У авторов Hitman есть все необходимые инструменты для создания игры про агента 007, включая игровой движок Glacier созданный и адаптированный для игр в жанре "социальный стелс". Остается ждать первого полноценного трейлера, который могут показать на одной из крупных игровых презентаций в этом году.

#игровая индустрия #io interactive #hitman #игры 2024 #интервью #project 007 #gamesradar #джеймс бонд #007 #игры по фильмам
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