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Yuri_Grant
Мрачная атмосфера, 600 уникальных персонажей, переход на UE5 и другие подробности Gothic Remake
Разработчики ответили на вопросы в подкасте на официальном Youtube-канале.

В рамках четвертого выпуска подкаста на Youtube-канале THQ Nordic Inside, генеральный директор Alkimia Interactive Райнхард Поллис (Reinhard Pollice), композитор Кай Розенкранц (Kai Rosenkranz) и арт-директор Даниэл Кандил (Daniel Candil), поделились некоторыми подробностями относительно дизайна мира и визуального исполнения в грядущем ремейке первой "Готики".

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В первую очередь нужно отметить, что от визуальной концепции представленной в 2019 году в "играбельном тизере", разработчики отказались. В ремейке будет намного более реалистичная, более мрачная и грубая атмосфера, которая так свойственна вселенной "Готики". 

По словам Даниэла Кандила, поскольку команда создает очень верный оригиналу ремейк, разработчики стараются осовременить только то, что нужно осовременивать, и при этом сохранить суть оригинала. К примеру, персонажи в ремейке естественно будут выглядеть намного более детализированными в сравнении с оригиналом, однако при этом они будут легко узнаваемы.

Отвечая на вопрос о том, какая составляющая проекта является для дизайнера самой сложной, Даниэл отметил, что это безусловно работа над персонажами. В игре будет 600 персонажей, 100 из них сыграют ключевую роль в игровом процессе. Разработчики пытаются сделать каждого NPC уникальной личностью, что очевидно занимает много времени, поэтому студии Alkimia Interactive помогает компания Gate 21, которая разработала специальный инструмент упрощающий создание внешности персонажей.

Также дизайнер рассказал о природе в игре, разработчики стремятся сделать акцент на уникальности каждого биома - "Биомы будут такими же, как в оригинале. И, конечно, мы хотим подчеркнуть разницу между ними, чтобы у игрока было ощущение перемещения по миру". 

На данном этапе разработки, в игре имеется почти полностью функционирующая система погоды. В ближайшие месяцы она будет еще немного доработана. Однако в игре уже реализована реакция NPC на дождь - персонажи начинают жаловаться на плохую погоду, а во время ливня они идут в укрытие.

Одна из тем подкаста коснулась движка игры. Как стало известно, несколько месяцев назад разработчики перенесли ремейк на актуальную версию Unreal Engine 5. Этот рискованный шаг был необходим, поскольку UE5 содержит нужные при разработке новые технологии рендеринга и освещения, в том числе эффект "Global Illumination" обрабатываемый в реальном времени за счет технологии "Lumen".

Райнхард Поллис уточнил, что использование лестниц в игре будет безопасным - "Наши программисты потратили огромное количество времени, чтобы использование лестниц не превращалось в катастрофу, как это было в 2001-ом". Также он рассказал о том, что в игре реализована система скалолазанья, которая сделает исследование мира более разнообразным и интересным.

На вопрос о диалоговой системе Поллис ответил - "Переход от геймплея в диалог будет бесшовным и плавным. В диалогах мы используем специальную модель освещения и специальный операторский набор для позиционирования камер, это нужно для того, чтобы как можно лучше показать персонажей и их эмоции."

2 августа в 22:00 по Московскому времени состоится мероприятие THQ Nordic Digital Showcase 2024. Главной игрой выставки станет Gothic 1 Remake. В рамках презентации разработчики поделятся массой новой информации о проекте, и представят первый геймплейный ролик,  есть вероятность, что станет известна дата выхода игры.

Также стало известно, что на грядущей выставке Gamescom, которая будет проходить с 21 по 25 августа, Alkimia Interactive собираются представить играбельную версию ремейка.


#thq nordic #игровая индустрия #игры 2024 #gothic #готика #alkimia interactive #gothic 1 remake #thq games showcase #ремейк gothic #thq nordic digital showcase
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