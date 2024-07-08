Два самых очевидных кандидата - BioShock и Spec Ops: The Line

Под покровительством американской компании 2K находятся несколько крупных студий, занимающихся разработкой игр. Компания владеет множеством популярных франшиз, большинство из которых уже стали классикой. Крайне вероятно, что 2K планируют возродить легендарные проекты прошлого, особенно в эпоху ремастеров, ремейков и перезапусков.

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В 2020 году компания выпустила ремейк первой части Mafia от Hangar 13, игра была хорошо принята игроками и получила высокие оценки от критиков. Очевидно, 2K собирается и дальше выпускать подобные проекты, об этом говорят данные, недавно попавшие в сеть.

На странице LinkedIn, в профиле 3D-художника и аниматора захвата движений Бретта Шупа, указаны все проекты 2K, над которыми он работал с февраля 2022 года. Среди этих игр - четвертые части Mafia и Bioshock, отмененный проект Supermassive Games под кодовым названием Erebus, а также некий неанонсированный ремейк.

Учитывая, что милитари шутер от третьего лица Spec Ops: The Line был удален из интернет-магазинов в начале этого года, можно предположить, что речь идет о ремейке этого проекта.

Есть высокая вероятность того, что 2К собирается выпустить ремейк первой части BioShock. Релиз игры состоялся в далеком 2007 году, спустя почти десять лет, вышел сборник ремастеров включающий первые две части, однако игры этой серии заслуживают полноценных ремейков.



