На этом движке созданы Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West и Death Stranding.

Авторы некогда популярной серии шпионских экшен-игр Syphon Philter студия Bend напомнила о себе в 2019 году, выпустив приключенческий боевик в сеттинге пост-апокалипсиса Days Gone. Проект был эксклюзивом Playstation, но по сравнению с другими крупными играми Sony не имел огромного успеха. Однако, игра была хорошо принята геймерами во всем мире после релиза на ПК в 2021 году.

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Несмотря на это, сиквел Days Gone был отменен, сейчас Bend Studio работает над новым IP. Пользователи Reddit заметили, что в профиле LinkedIn бывшего сотрудника студии Джейсона Петтибоуна указан движок Decima.

Decima Engine был выпущен в ноябре 2013 года. Он разработан нидерландской компанией Guerrilla Games, одной из внутренних студий Sony. Этот движок использован при создании игр серии Horizon. Также компания Хидэо Кодзимы "Kojima Productions" заключила договор о сотрудничестве с Guerrilla Games, таким образом движок был доработан совместными усилиями обеих студий.

В 2019 году японская компания Кодзимы выпустила свой дебютный проект Death Stranding, который был разработан на улучшенной версии Decima Engine. В данный момент идет разработка Death Stranding 2: On The Beach на этом же движке, релиз игры должен состоятся в 2025 году.

Сомневаться в таланте разработчиков из Bend Studio не приходится, они умеют делать качественные игры. Days Gone был создан на Unreal Engine 4 и является одним из лучших проектов созданных на этом движке. Если верить слухам, сейчас в распоряжении студии Bend отличный современный движок. Остается только подождать официального анонса их нового проекта.



