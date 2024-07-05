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Yuri_Grant
Петиция об отмене Assassin's Creed Shadows собрала более 50 000 подписей
Количество игроков поддерживающих отмену игры продолжает увеличиваться.

Анонс Assassin's Creed Shadows прогремел на весь интернет, игроки довольно негативно отреагировали на персонажей и задались вопросами относительно исторической достоверности проекта. 

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Японские геймеры возмущенные исторической неточностью грядущего приключенческого боевика Assassin's Creed Shadows, подали петицию об отмене проекта. 

Атор петиции Шимитсу Тору (Shimizu Toru), мягко говоря, не разделяет взгляды Ubisoft относительно исторической достоверности. Как известно действие игры развернется в феодальной Японии XVI века, в период с 1579 по 1580 год, главными героями станут куноити (женщин-ниндзя) Наоэ и самурай африканского происхождения - Ясукэ. В своей петиции Тору обратил внимание на тот факт, что самураи должны быть верховной кастой воинов, служащих "гокэнинам" (разряд мелкого японского дворянства) или знати. А первым европейцем, получившим титул самурая, был Уильям Адамс (Миура Андзин), который служил Токугаве Иэясу в качестве "хатамото" (самурай в прямом подчинении сёгуната Токугава) с доходом в 250 коку. Автор петиции считает серьезным оскорблением японской культуры то, что Ubisoft неправильно понимает суть и роль самураев, также искажение истории он воспринимает как акт расизма по отношению к японцам. Принимая во внимание все вышеперечисленное Шимитсу Тору  считает, что компания Ubisoft должна немедленно прекратить разработку и последующий выпуск Assassin's Creed Shadows, а также проявить искреннее уважение к истории и культуре Японии через тщательное изучение этих аспектов.

Тору надеется донести до Ubisoft важность культурного уважения и исторической точности, для этого он просит подписать петицию. По всей видимости игроки действительно не хотят видеть новый проект от французской компании, на данный момент петицию подписали более 50 000 человек, следующей целью является 75 000 подписей. 

Петиция наверняка наберет 75 000 и даже больше, но по поводу отмены Assassin's Creed Shadows говорить пока рано. То, что петиция окажет какое-то влияние на Ubisoft, вызывает большие сомнения, даже если наберется внушительное количество подписей, это не остановит компанию от выпуска одного из самых больших и дорогих проектов, самой успешной франшизы за все время существования студии. К тому же Ubisoft испытывает финансовые трудности, продажи первой в мире AAAA-игры Skull And Bones совсем не впечатляют. По данным Тома Хендерсона, бюджет игры составляет 200 млн долларов, проект разрабатывали 11 студий на протяжении 10 лет, а в результате Skull And Bones получила 57 баллов от прессы и 3.1 от игроков на Metacritic.

Стоит напомнить, что релиз Assassin's Creed Shadows намечен на 15 ноября 2024 года.


#ubisoft #игровая индустрия #skull and bones #скандал #игры 2024 #петиция #ассасин #assassins creed shadows #петиция на change.org #новинки игровой индустрии
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Японские геймеры требуют отменить релиз игры Assassin’s Creed Shadows
По мнению группы японских геймеров Ubisoft должна отменить Assassin's Creed Shadows
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