Вероятно Capcom планирует возродить серию.

Некогда популярная серия зомби-экшенов Dead Rising насчитывает четыре номерные части. Последняя из них вышла в 2016 году, впервые в серии игру разрабатывала не японское подразделение Capcom, а канадская студия Capcom Vancouver. Проект получил очень средние оценки от критиков и игроков, соответственно это негативно сказалось на продажах. С тех пор серия не получала никакого развития, что не удивительно. Интерес игроков к играм Dead Rising упал, к тому же на игровом рынке появилось не мало успешных конкурентов включая Days Gone, Dying Light и другие.

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Однако первая честь Dead Rising, релиз которой состоялся в 2006 году на XBOX360, имела успех. Игра прошла проверку временем сохраняя актуальность на протяжении десяти лет, поэтому в 2016 году Capcom выпустила порт первой Dead Rising на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

26 июня Capcom, неожиданно анонсировала Dead Rising Deluxe Remaster, в первом трейлере продемонстрированы несколько кадров из вступительного ролика.





Возможно японская компания задумывается над тем, что бы возродить серию, очевидно ремастер создается с целью напомнить о Dead Rising фанатам, а также привлечь внимание новых игроков. Если этот проект станет успешным, вполне вероятно Capcom начнет выпускать не только ремастеры старых частей, но и новые игры серии.

Кстати, на YouTube-канале ElAnalistaDeBits уже появился ролик демонстрирующий сравнение графики обновлённой Dead Rising с оригинальной игрой.



