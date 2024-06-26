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Старший вице-президент Disney раскрыл детали политики компании о расовой принадлежности сотрудников

Отдел Disney по работе с персоналом не нанимает на работу белых мужчин.
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Журналист Джеймс О 'Киф (James O'Keefe) известный своими провокационными материалами, недавно опубликовал результат своей новой агентурной операции, которая рассказывает о политике найма сотрудников корпорации Disney по расовой принадлежности. Материал вызвал бурную реакцию общественности, в стороне не остался и Илон Маск (Elon Musk). 


Женщина-репортер под прикрытием со скрытой камерой ведет диалог с вице-президентом Disney Майклом Джордано (Michael Giordano). Разговор ведется на тему найма и продвижения по карьерной лестнице сотрудников компании. Майкл работает на Disney уже 11 лет, и у него есть знакомые в отделе по работе с персоналом (HR - human resources), и они напрямую сказали ему, что сейчас политика компании заключается в том, чтобы не брать на работу белых мужчин. Девушка предположила, что это негласная политика компании, Джордано ответил, что такие подробности оговариваются с агентами по поиску талантов довольно осторожно.

Майкл также рассказал о случае с сотрудником - наполовину афроамериканцем, которому было отказано в повышении потому, что "он не выглядел достаточно черным". 

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Во время разговора Майкл упоминает, что начал сомневаться в том, что сможет продолжить свою карьеру в компании, даже несмотря на высокий пост который он занимает. Он является белым мужчиной, а это не те люди которых в Disney сейчас продвигают по службе.

Нужно отметить, что после публикации видеоролика, руководство компании Disney посоветовало Майклу Джордано немедленно взять "отпуск". 

В связи с этими событиями, можно представить, как упадут и без того просевшие акции компании в ближайшее время.


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Теги

новости илон маск disney скандал дисней расизм шоу-бизнес журналистское расследование
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