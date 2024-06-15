Кто выступит в качестве главных героев, будет ли открытый мир и другие подробности.

В сети появилось много новой информации относительно Resident Evil 9. Данными о проекте поделился некий инсайдер из Германии. Dusk Golem утверждает, что имя этого инсайдера Энди и он был первым человеком, который рассказал о ремейках Resident Evil 0 и Resident Evil: Code Veronica. Вероятно, что его информатором является один из сотрудников Capcom.

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По словам инсайдера, главными героями Resident Evil 9 будут Леон С. Кеннеди и Джил Валентайн, при этом в игре будет реализована система напарников, примерно как в Resident Evil 5. Сообщается, что изначально проект разрабатывался как кооперативное приключение, но после оглушительного успеха Resident Evil 4 Remake эту концепцию решили пересмотреть.

Инсайдер также утверждает, что в отличие от RE7 и Village, Resident Evil 9 будет игрой от третьего лица. Слухи по поводу большого открытого мира не подтвердились, ожидаются лишь его небольшие элементы, примерно как это было в Resident Evil: Village и Resident Evil 4 Remake. Противники в игре станут быстрыми и агрессивными, вероятно дизайн уровней, заточенный под таких врагов, будет иметь более открытую и просторную структуру.

Информация касательно некоторых ремейков тоже была обнародована немецким инсайдером. По его словам Resident Evil 5 Remake находился на раннем этапе разработки, но проект не является для студии приоритетным, поэтому его производство приостановили. Отменять игру Capcom не собирается, но в данный момент разработчики заняты производством других проектов. Также у компании были планы на ремейк Resident Evil 6, но этот проект посчитали неперспективным, и впоследствии его разработка была отменена.

Если верить слухам, то релиз Resident Evil 9 может состояться в конце осени (октябрь, ноябрь) 2025 года или в начале (февраль, март) 2026 года.