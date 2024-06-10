Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yuri_Grant
На Xbox Games Showcase 2024 представлены Stalker 2, Black Ops 6 и Starfield: Shattered Space
Завершающая часть статьи в которой собрана вся актуальная, на данный момент, информация касательно самых интересных проектов показанных в рамках мероприятия.

Вполне ожидаемой стала демонстрация S.T.A.L.K.E.R. 2, как известно, студия GSC Game World привезла демоверсию на Summer Game Fest 2024. 

реклама

Трейлер игры демонстрирует геймплей и некоторые постановочные сцены. В первую очередь в глаза бросается невзрачная графика, хотя не все выглядит так уж плохо, некоторые моменты смотрятся вполне современно. Но, все же, по качеству игра сильно контрастирует с крупными проектами которые показали Bethesda, Activision и The Coalition, сильно уступая им.


Некоторые журналисты сыгравшие в получасовую демоверсию S.T.A.L.K.E.R. 2, уже поделились своим мнением о проекте. По их мнению игра может выглядеть лучше на релизе, но в целом большинство авторов отмечают хорошую работу с освещением, также журналисты остались довольны звуками, которые создают довольно мрачную и пугающую атмосферу свойственную миру игры.  

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl назначен на 5 сентября 2024 года, проект будет временным эксклюзивом PC и  Xbox Series X|S.



Презентации Call Of Duty Black Ops 6 посвятили больше 20 минут, разработчики из Treyarch рассказали о сюжетной кампании и геймплейных нововведениях, которые затронут, в основном, мультиплеерную составляющую игры. 


Black Ops 6 может похвастаться самым длинным циклом разработки в истории всей серии, проект создавался на протяжении четырех лет. Сюжетная кампания, как и всегда (почти), впечатляет дорогой постановкой, также в глаза бросается отличная графика, особенно за счет дизайна сюжетных уровней. Разработчики обещают вариативность в прохождении миссий, что не удивительно, так как подобный подход к реализации сюжетных моментов, присутствовал в предыдущей части Black Ops.

Activision поставила игроков в известность, что для игры в Call of Duty: Black Ops 6 потребуется постоянное подключение к интернету на всех платформах. Даже для прохождения сюжетной кампании будет необходимо соединение с серверами. Причиной этому послужило использование технологии стриминга текстур из "облака". По словам разработчиков это позволит улучшить качество графики и сократить занимаемое игрой место на устройстве. Также стало известно, что размер игры составит более 300 ГБ. Однако Activision уточнили, что в этот размер входят все файлы содержащие Modern Warfare 2 (2022), Modern Warfare 3 (2023) и непосредственно Black Ops 6.

Игра выходит 25 октября 2024 года на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S и будет доступна подписчикам Xbox Game Pass в день релиза.


Помимо полноценных игр, компания Bethesda представила первое сюжетное дополнение для космического ролевого экшена Starfield. Дебютный трейлер DLC Starfield: Shattered Space демонстрирует начало нового сюжетного квеста с хоррор элементами, новых инопланетных монстров и несколько сюжетных сцен.


Также Bethesda выпустила апдейт добавляющий контент. С обновлением в Starfield появятся новые локации, костюмы, снаряжение и инструментарий для создания модов Creation Kit.

Дополнение Starfield: Shattered Space будет доступно в этом году, но точная дата релиза пока не известна. 


#activision #starfield #bethesda #stalker 2 #игры 2024 #stalker 2 сердце чернобыля #xbox games showcase #новинки игровой индустри #black ops #call of duty black ops 6
+
Написать комментарий (0)
Самое лучшее из того, что показали на Xbox Games Showcase (часть 2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Volvo собирается перенести производство своих автомобилей из Китая в Бельгию
3
В GSMArena сравнили смартфоны Poco F6 и Poco X6 Pro — оба хороши, но лучше купить F6
3
Илон Маск утверждает, что автопилот Tesla сейчас позволяет целый год ездить без вмешательства водителя
+
Орбан считает, что Запад поддерживает Украину только чтобы вернуть свои деньги
1
Российские подразделения сумели пробить оборону ВСУ в районе Канал Часов Яра
+
Редактор Google Photos Magic теперь доступен на большем количестве телефонов Android и iPhone
+
США выводят свои боевые корабли из порта военной базы в Джибути
2
Министр обороны Австрии: США, Франция и Германия пересекли красную линию
+
QNAP Systems представляет новую корпоративную NAS систему TS-765eU
+
Чехия готова подготовить 4 тысячи украинских военных в этом году
+
Байден назвал главную экзистенциальную угрозу для человечества наряду с ядерным оружием
10
Airbus предоставила новые БПЛА Wingman, которые будут действовать в паре с истребителями
3
С помощью 3D-печати ВМС Франции осуществили технический ремонт своих кораблей в море
+
НАСА отказало SpaceX в разрешении на миссию в отношении телескопа «Хаббл»
+
Вучич считает, что баланс между силами необходим на фоне грядущих в мире перемен
+
Xiaomi готовит уже пятый смартфон в серии POCO M6, новинка получит название POCO M6 Plus 5G
+
The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition полностью выйдет в этом году
+
Электромобили Tesla в Китае получили возможность давать навигационные подсказки с учётом дорожной разметки
+
Эксперт Дандыкин заявил, что ВСУ приходится отступать из Часова Яра из-за переброски сил под Харьков
+
Sintavia по заказу Пентагона будет изготавливать на 3D-принтере компоненты гиперзвуковых двигателей
+

Популярные статьи

Почему игровой ноутбук хуже компьютера, а серия NVIDIA GeForce RTX 50 сильно разочарует геймеров
66
Итоги гоночного уик-энда 8-9 июня
2
Как делать покупки на Xbox через Турцию (Аргентину, Египет)
7
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
21
О причинах гибели президента Ирана Раиси
7
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
13
В случае конфликта с Китаем, ВВС США понесут огромные потери из-за отсутствия укрытий для самолётов
1
МВФ настоятельно призвал Вашингтон сократить растущий госдолг США
4

Сейчас обсуждают

VAKT
16:59
одно и то же говнище, по звуку, выдают за инновации и этой инновационной лапшой пичкают страждущих якобы хорошего звука.
В сети появился постер наушников Samsung Galaxy Buds 3 Pro
Axel Maz
16:53
От СССР осталось 60 миллионов тонн вооружения, боеспособны 15 миллионов, остальные 45, так или иначе, тоже можно вернуть в строй.
Экс-агент ЦРУ Джонсон: НАТО в случае конфликта с ВС РФ не продержится и двух недель
Axel Maz
16:52
Проще будет договариваться до посинения, чем таки пускать атомные фейерверки, ведь в таком случае, победителей не будет.
Экс-агент ЦРУ Джонсон: НАТО в случае конфликта с ВС РФ не продержится и двух недель
Asker 013
16:50
Дело в том что на такие должности кристально чистых (честных) не допускают- во избежание утери контроля. Может за этим уже некому следить!? Да-с, бардак-с!
МВФ настоятельно призвал Вашингтон сократить растущий госдолг США
tolya21
16:50
Ага, всё закончится за 3 дня. Но не получилось. Как всегда...
Американский журналист сравнил конфликт на Украине с Первой мировой войной и похвалил Россию
tolya21
16:49
Очень сомнительное утверждение. За 5800 на B660 отлично пашет Максан.
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для QuadHD-гейминга и стриминга игр
Шаш Афпаыы
16:48
Наконец таки нормальный человек появился на этом сайте
Собираем топовый игровой компьютер для разбогатевшего скуфа, который не любит AMD
Nvidia&Intel Hater
16:46
в здравом уме никто 4060 не покупает ибо обсос карта.хуже 3060ти
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
Китя
16:46
125вт сток в простое 11900к. а разгоне и в нагрузке можно все 300вт выжать.
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
vl
16:45
если так, то тем более удивительно, что такая разница. Кстати, мог бы включить все ядра, может бы и был бы прирост, но тебе виднее.
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем