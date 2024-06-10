Завершающая часть статьи в которой собрана вся актуальная, на данный момент, информация касательно самых интересных проектов показанных в рамках мероприятия.

Вполне ожидаемой стала демонстрация S.T.A.L.K.E.R. 2, как известно, студия GSC Game World привезла демоверсию на Summer Game Fest 2024.

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Трейлер игры демонстрирует геймплей и некоторые постановочные сцены. В первую очередь в глаза бросается невзрачная графика, хотя не все выглядит так уж плохо, некоторые моменты смотрятся вполне современно. Но, все же, по качеству игра сильно контрастирует с крупными проектами которые показали Bethesda, Activision и The Coalition, сильно уступая им.





Некоторые журналисты сыгравшие в получасовую демоверсию S.T.A.L.K.E.R. 2, уже поделились своим мнением о проекте. По их мнению игра может выглядеть лучше на релизе, но в целом большинство авторов отмечают хорошую работу с освещением, также журналисты остались довольны звуками, которые создают довольно мрачную и пугающую атмосферу свойственную миру игры.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl назначен на 5 сентября 2024 года, проект будет временным эксклюзивом PC и Xbox Series X|S.









Презентации Call Of Duty Black Ops 6 посвятили больше 20 минут, разработчики из Treyarch рассказали о сюжетной кампании и геймплейных нововведениях, которые затронут, в основном, мультиплеерную составляющую игры.





Black Ops 6 может похвастаться самым длинным циклом разработки в истории всей серии, проект создавался на протяжении четырех лет. Сюжетная кампания, как и всегда (почти), впечатляет дорогой постановкой, также в глаза бросается отличная графика, особенно за счет дизайна сюжетных уровней. Разработчики обещают вариативность в прохождении миссий, что не удивительно, так как подобный подход к реализации сюжетных моментов, присутствовал в предыдущей части Black Ops.

Activision поставила игроков в известность, что для игры в Call of Duty: Black Ops 6 потребуется постоянное подключение к интернету на всех платформах. Даже для прохождения сюжетной кампании будет необходимо соединение с серверами. Причиной этому послужило использование технологии стриминга текстур из "облака". По словам разработчиков это позволит улучшить качество графики и сократить занимаемое игрой место на устройстве. Также стало известно, что размер игры составит более 300 ГБ. Однако Activision уточнили, что в этот размер входят все файлы содержащие Modern Warfare 2 (2022), Modern Warfare 3 (2023) и непосредственно Black Ops 6.

Игра выходит 25 октября 2024 года на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S и будет доступна подписчикам Xbox Game Pass в день релиза.





Помимо полноценных игр, компания Bethesda представила первое сюжетное дополнение для космического ролевого экшена Starfield. Дебютный трейлер DLC Starfield: Shattered Space демонстрирует начало нового сюжетного квеста с хоррор элементами, новых инопланетных монстров и несколько сюжетных сцен.





Также Bethesda выпустила апдейт добавляющий контент. С обновлением в Starfield появятся новые локации, костюмы, снаряжение и инструментарий для создания модов Creation Kit.

Дополнение Starfield: Shattered Space будет доступно в этом году, но точная дата релиза пока не известна.



