Похоже студия IRONMACE решила все правовые вопросы.

Фэнтезийный PvPvE экшн от первого лица Dark and Darker за авторством южнокорейской студии IRONMACE вернулся в Steam, кроме того игра стала бесплатной. Разработчики напомнили о себе, показав новый трейлер игры на Summer Game Fest 2024.

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Dark and Darker стартовал очень успешно, в демоверсию, которая вышла в феврале 2023 года, сыграли почти два миллиона человек. Но вскоре после запуска игры, корпорация Nexon, обвинила IRONMACE в краже материалов проекта под кодовым названием P3. Дело в том, что основатели студии IRONMACE ранее работали над этим проектом в составе Nexon.

В конце марта 2023 года, Dark and Darker был исключен из списка библиотеки Steam, причиной этому стало уведомление о нарушении авторских прав DMCA (Digital Millennium Copyright Act) которое подала Nexon.

В апреле 2023 года, Nexon подала иск о нарушении авторских прав против IRONMACE в США, однако суд отклонил этот иск по нескольким причинам. В результате, было принято решение перенести разбирательство между компаниями в Южную Корею. В итоге 17 августа 2023 года, дело о нарушении авторских прав студией IRONMACE, в суде Соединенных Штатов было прекращено.

Судебный процесс в Южной Корее разрешился в пользу IRONMACE, запрет на публикацию игры был снят, поскольку корпорация Nexon не предоставила необходимые доказательства, а также билд проекта P3.



