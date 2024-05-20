Получается это ремастер ремастера.

Появился повод перепройти, а кому-то и пройти первый раз шедевральную первую часть имерсив-сима от Кена Левина Bioshock. Дело в том, что вышел большой мод высококачественных текстур для ремастера игры. Авторы Bioshock Remastered не сильно заморачивались качеством проекта, для переработки текстур они ипользовали искусственный интеллект, это довольно хорошо заметно, стоит только бросить взгляд на некоторый текстуры.

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Модмейкер под ником FCH823 решил исправить работу студии Blind Squirrel (авторы ремастера). В результате ему пришлось переработать более 2300 текстур, разрешение большинства из них было увеличено в 2 или 4 раза, в зависимости от размера исходника. Мод включает обновленные текстуры почти всего окружения, объектов, и постеров, исключением является только интерфейс который не хранится в текстурных файлах. Также некоторые текстуры с ошибками были переделаны автором мода с нуля.

Bioshock Remastered (2016) состоит из 40% увеличенных в два раза с помощью ии текстур оригинальной игры 2007 года. FCH823 использовал текстуры оригинала и переработал их с помощью более современных технологий, благодаря чему эти текстуры смотрятся намного лучше чем их аналоги из официального ремастера. Однако, в основу мода, все же легли улучшенные текстуры из Bioshock Remastered.

Запакованный архив с модом весит около 5GB, распакованный архив имеет размер 7GB, а установленная версия занимает 11GB свободного места на диске. Модификация совместима с любой версией Bioshock Remastered (2016), но к сожалению не совместима с оригинальным Bioshock (2007).



