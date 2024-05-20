Подвинув на второе место God Of War.

За счет огромного показателя единовременного онлайна Ghost of Tsushima Director's Cut стал самой популярной игрой среди всех портированных на ПК Sony эксклюзивов.

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19 мая онлайн в Steam достиг показателя в 77,154 единовременных игроков, что бьет рекорды всех игр Playstation ранее вышедших на ПК. God Of War сместился на второе место с показателем 73,529 человек, следом идет Marvel’s Spider-Man Remastered онлайн которого составил в пике 66,436 игроков. Самый первый вышедший на ПК эксклюзив Sony - Horizon Zero Dawn, покинул топ 3 с пиковым показателем в 56,557 единовременных игроков.

Такой высокий показатель онлайна Ghost of Tsushima очень удивляет, как известно игру сняли с продаж в 180 странах мира, из-за привязки мультиплеера к Playstation Network (PSN). Интересно, каким был бы показатель онлайна, если бы этого не произошло.

Если не обращать внимание на неприятную ситуацию с PSN, то получается, что сама игра просто великолепна, что не удивительно. Оценка Ghost of Tsushima Director's Cut в SteamDB составляет 85.92%, а на Metacritic ПК-версия игры оценена в 90/100 баллов.

Ghost of Tsushima вышел на ПК спустя почти 4 года после релиза на Playstation 4. Игра разработана американской студией Sucker Punch Productions, а портом на персональные компьютеры занималась нидерландская компания Nixxes Software.



