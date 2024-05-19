Релиз состоится уже в этом году.

Российская команда Revolution занимается разработкой проекта GTA Vice City Nextgen Edition - порт VC на движок RAGE образца GTAIV (4), который запросто можно назвать полноценным ремастером. Распространятся VC Nextgen Edition будет бесплатно, поскольку проект является масштабной модификацией которая устанавливается на GTAIV версии 1.0.7.0 или Episodes from Liberty City версии 1.1.2.0.

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Revolution Team поделились скриншотом интерфейса в высоком качестве, а также показали обновленный график прогресса разработки модификации. Разработка идет довольно быстрым темпом, что заметно если посмотреть на график опубликованный месяц назад. На данный момент, на все 100% готовы: город, модели и физика всего транспорта, оружие, все персонажи и городские жители, прописаны пути для всего транспорта и прохожих, полностью перенесено радио (включая вырезанную песню Lionrl Richie - Running With The Night), а также на движке игры воссозданы все кат-сцены. Разработчикам осталось довести до конца работу над оформлением, оно готово уже на 92%, а также завершить создание миссий, 72% которых уже реализовано.

Релиз Grand Theft Auto Vice City Nextgen Edition должен состоятся во второй половине 2024 года.