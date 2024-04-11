Релиз проекта намечен на вторую половину 2024 года.

Портом Grand Theft Auto: Vice City на движок RAGE занимается российская команда Revolution. Проект представляет собой полноценный ремастер игры, и носит название GTA Vice City Nextgen Edition.

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Пару дней назад Revolution Team поделились графиком прогресса, и ответили на самые актуальные вопросы относительно проекта.

Разработчики используют движок RAGE версии GTAIV, поскольку, именно в нем содержатся инструменты для создания сюжетных миссий. Кроме того, в марте к проекту присоединился Андрей Петров (AndrewMulti), автор Andrew's OAD Exporter и RAGE Audio Toolkit. Разработчик очень помог команде с катсценами, которые по канону серии, полностью реализованы на движке игры.

Город и модели оружия портированы напрямую из Grand Theft Auto: Vice City - Definitive Edition, автомобили и персонажи с улучшенными текстурами позаимствованы из XBOX версии VC.

В ремастере использован неон на зданиях из GTA Vice City Stories, что делает город намного более аутентичным и атмосферным. Поскольку Stories является приквелом, модели самих зданий из этой игры в ремастере не используются, т.к. это противоречит лору.

В Nextgen Edition будет восстановлен вырезанный контент, в том числе одна миссия которая присутствовала в версии Vice City для PS2.

Релиз должен состоятся во второй половине 2024 года, ремастер будет доступен на русском и английском языках. Системные требования полностью соответствуют GTAIV, а именно:

Несколько скриншотов: