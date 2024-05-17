Также стало известно, что игра выйдет на ПК.

Официально подтверждены слухи о том, что Grand Theft Auto VI (6) выйдет осенью 2025 года.

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Председатель и главный исполнительный директор компании Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick) заявил об этом в финансовом отчете за 2024 год. Компания планирует заработать от 5.55 до 5.64 миллиардов долларов в грядущем финансовом году. Кроме того в отчете говорится о сокращении ранее установленного Rockstar Games окна для релиза Grand Theft Auto VI (6).

Штраус Зельник прогнозирует новый уровень успеха и надеется на большой рост прибыли не только в 2025 году, но и в последующие несколько лет, как минимум до 2027 года включительно. Очевидно это связано с релизом GTA VI, и дальнейшей поддержкой проекта. Скорее всего осенью 2025 года компания получит огромную прибыль от продаж игры на консолях, а в 2026 году будет вторая волна продаж, уже на ПК.

Недавно в сети появилось доказательство существования ПК-версии игры. В профиле сотрудницы Rockstar Games МакКензи Эллиотт (McKenzie Elliott), которая является руководителем отдела продуктов для PC Game Launcher, была опубликована дорожная карта для поддержки таких проектов как GTA V, GTA Online. RDR2, RDR Online и GTA VI . Кроме того планируется обновить дизайн лаунчера под GTA VI.



