Анонс ПК-версии Red Dead Redemption может состояться во время проведения летних игровых презентаций.

В обновленных файлах лаунчера Rockstar Games была найдена информация о ПК-версии первой части Red Dead Redemption. Своей находкой поделился известный датамайнер и инсайдер под ником Tez2, он опубликовал скриншот с описанием игры намекающим на то, что игра вместе с дополнением Undead Nightmare будет доступна на персональных компьютерах.

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Редактор портала Kotaku Зак Свисен (Zack Zwiezen) подтвердил, что получал информацию о релизе Red Dead Redemption на ПК еще в прошлом году. В конце июня 2023-го года стало известно о том, что игра повторно получила возрастной рейтинг в Южной Корее. Также Зак Свисен отметил тот факт, что Rockstar Games оперативно удалили обновленный код с упоминанием RDR на ПК.

Компания Rockstar Games отлично понимает насколько востребован Red Dead Redemption, несмотря на то, что проект вышел 14 лет назад, он остается актуальным и сегодня. Именно поэтому студия выпустила порт игры на Nintendo Switch и PlayStation 4 в прошлом году.

На консолях текущего поколения игра доступна благодаря обратной совместимости, однако это совсем не означает, что Rockstar не выпустит полноценный ремастер заточенный под 4К, 60 fps, и с поддержкой рейтрейсинга для актуальных консолей и ПК. Возможно, именно по этой причине релиз порта был отложен на год.