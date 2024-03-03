Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yuri_Grant
Инсайдер намекнул на анонс ПК-версии Ghost of Tsushima этой весной
По самым оптимистичным прогнозам анонс может состоятся уже 5-го марта.

реклама

В сети давно ходят слухи о релизе экшена Ghost of Tsushima на ПК, проект от Sucker Punch Productions был высоко оценен игроками и признан лучшей игрой 2020 года по версии PlayStation Official Magazine – UK и Hardcore Gamer. На данный момент игра является эксклюзивом Playstation, однако известный инсайдер намекнул, что анонс ПК-версии состоится весной. 

реклама

Инсайдер, известный под ником Shpeshal Nick, регулярно делится новостями по поводу игровых новинок. Информация, которой он располагает, не всегда является достоверной, но некоторые из ранее опубликованных им слухов получили подтверждение. 

В сообщении Shpeshal Nick на странице Twitter/X (заблокирован в РФ) сказано, что анонс ПК порта может состояться довольно скоро, примерно 5-го. Цифра 5 может означать как 5-ое марта, так и 5-ый месяц, в любом случае речь идет об этой весне.

Наличие такой информации вполне логично, релиз Ghost of Tsushima на Playstation 4 состоялся в июле 2020 года, а переиздание Director's Cut для PS4 и PS5 вышло в августе 2021, проект является эксклюзивом уже почти четыре года, и явно не пользуется былой популярностью и огромным спросом у игроков на консоли. К тому же, в феврале этого года генеральный директор Sony Interactive Entertainment (SIE) Хироки Тотоки (Hiroki Totoki) объявил о планах компании более активно выпускать игровые проекты на ПК.

Также ожидается киноадаптация Ghost of Tsushima, компания Sony Pictures объявила об этом еще в марте 2021 года, режиссерское кресло займет Чад Стахелски (Chad Stahelski) известный по франшизе John Wick (Джон Уик).

#sony #playstation #playstation 4 #ps5 #игровая индустрия #ghost of tsushima #инсайдер #инсайдерская информация #эксклюзив sony
+
Написать комментарий (0)
В украинской армии выросло количество дезертиров и отказников
Уволен старший художник из студии Naughty Dog после 18 лет работы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бойцы ВС России смогли выследить и впервые поразить "старшую " разновидность HIMARS – M270 MLRS
4
Сбер предупредил о новой схеме мошенников через трансляцию экрана смартфона
3
HP предлагает принтер с подпиской HP All-In
3
Снижение цены на автомобили BYD спровоцировало волну снижения цен на автомобили других марок
+
Стали известны характеристики и дата выхода Nokia N2 Pro Max 5G
7
Motorola анонсировала смартфон Moto X50 Ultra
2
Российские суда переходят на отечественную спутниковую связь с «Гонец-М1»
+
Платежные системы на заправках Новой Зеландии вышли из строя - ПО не распознает 29 февраля
+
СМИ: Франция ради создания «стратегической дилеммы» для России может разрешить своему спецназу заходить на территорию Украины
3
Космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружил "скелет" уникальной одинокой галактики NGC 1559
+
Macpaw: Доступна первая альтернатива App Store для загрузки приложений
+
MWM: ВС РФ обязаны последним победам массовым применением планирующих авиабомб
1
Пермские ученые создали топливо для цементных печей на основе отходов переработки нефти
1
Новое обновление Cyberpunk 2077 позволяет установить приоритеты для p-ядер в гибридных процессорах
2
Геймер продал за $288 000 видеоигру для NES, которую 40 лет назад купил за $30
+
В России создан уникальный дистанционно управляемый боевой модуль с легендарным АГС-17
1
Биткоин поднялся выше $60 000 впервые с ноября 2021 года
+
Разработка уникального вездехода-амфибии «Тритон» для российских военных и МЧС
1
Новая консоль воспроизводит игры для Nintendo 64 в 4K
+
Турция успешно протестировала интеллектуальную пусковую систему SADAK-4T Salan
+

Популярные статьи

Американская "Булава" нацелится на превосходящие по мощи ВМС Китая
5
История о том, как производители кулеров нас обманывают (на примере ID-Cooling IS-50X V2)
28
Как произошел мой переход на AM5 и насколько рациональным было данное решение
46
Пять причин, почему не стоит покупать игровые консоли Xbox
23
Частые ошибки новичков при сборке ПК - руководство для чайников
23
Кому нужна ОЗУ DDR5-8200 МГц, и почему Ryzen 5 5600X3D ничем не лучше Core i5-13400F
12
Астрофизики находятся на пороге понимания природы памяти нашей Вселенной
9
Обзор игры Call of Duty Black Ops - так начинались тёмные операции
+
Выпущена вторая версия SD WebUI Neuro Linux, генерируем и тренируем с видеокартой GeForce GTX 1070
12
Охотники за экзолунами готовятся открыть совершенно новый класс инопланетных миров
1

Сейчас обсуждают

Илья Обухов
17:19
Я всё понимаю,кроме одного!!!Кто сказал,что (PRO MAX)))))))))))))-ЭТО ДИАГОНАЛЬ=6.72)))))))))И ВООБЩЕ,ПОЧЕМУ УБРАЛИ ИЗДЕЛИЯ С БОЛЬШИМИ ДИСПЛЕЯМИ....???!!! КЛИПАЮТ,ВСЕ КАК ОДИН-МИКРОБОВ....
Стали известны характеристики и дата выхода Nokia N2 Pro Max 5G
Блейд
17:17
На оверах одни говноеды сидят по версии администрации. Кушай солнышко. Просмотры и комментарии наше всё
Стоит ли в 2024 году покупать скоростные SSD за 30 000р, и почему HDD никак не уходят в историю
Нурлан Кабишев
17:16
Без рефлекса мышь ощущается лучше, реще. С рефлексом плавнее.
NVIDIA Reflex снижает системную задержку на видеокартах GeForce
Илья Обухов
17:16
Держи руку на пульсе..Этот бренд,был продан Китаю...И уже давно....
Стали известны характеристики и дата выхода Nokia N2 Pro Max 5G
Арбуз
17:10
Лучше АМD.
Nvidia может взяться за рынок портативных игровых консолей
Блейд
17:09
Бублик не отвечает на комменты. А ты нищая рвань мне завидуй
Стоит ли в 2024 году покупать скоростные SSD за 30 000р, и почему HDD никак не уходят в историю
Руслан Кусарбаев
17:07
Чем читал ? Ховерборд дадут по вступительному квесту эвы в бесплатном ивенте
В Destiny 2 появится культовое средство передвижения — Скиммер в стиле ховерборда
Ian Til
17:00
Стоп, вру, у меня 5800 3д
Как произошел мой переход на AM5 и насколько рациональным было данное решение
Ian Til
16:59
А зачем водянка, у меня Ак620 зеро и всё прекрасно
Как произошел мой переход на AM5 и насколько рациональным было данное решение
erno
16:57
Не зная математики , про какие компы автор может рассуждать. Банить и удалять статьи . которые вводят в заблуждение.
Стоит ли в 2024 году покупать скоростные SSD за 30 000р, и почему HDD никак не уходят в историю
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем