По самым оптимистичным прогнозам анонс может состоятся уже 5-го марта.

В сети давно ходят слухи о релизе экшена Ghost of Tsushima на ПК, проект от Sucker Punch Productions был высоко оценен игроками и признан лучшей игрой 2020 года по версии PlayStation Official Magazine – UK и Hardcore Gamer. На данный момент игра является эксклюзивом Playstation, однако известный инсайдер намекнул, что анонс ПК-версии состоится весной.

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Инсайдер, известный под ником Shpeshal Nick, регулярно делится новостями по поводу игровых новинок. Информация, которой он располагает, не всегда является достоверной, но некоторые из ранее опубликованных им слухов получили подтверждение.

В сообщении Shpeshal Nick на странице Twitter/X (заблокирован в РФ) сказано, что анонс ПК порта может состояться довольно скоро, примерно 5-го. Цифра 5 может означать как 5-ое марта, так и 5-ый месяц, в любом случае речь идет об этой весне.

Наличие такой информации вполне логично, релиз Ghost of Tsushima на Playstation 4 состоялся в июле 2020 года, а переиздание Director's Cut для PS4 и PS5 вышло в августе 2021, проект является эксклюзивом уже почти четыре года, и явно не пользуется былой популярностью и огромным спросом у игроков на консоли. К тому же, в феврале этого года генеральный директор Sony Interactive Entertainment (SIE) Хироки Тотоки (Hiroki Totoki) объявил о планах компании более активно выпускать игровые проекты на ПК.

Также ожидается киноадаптация Ghost of Tsushima, компания Sony Pictures объявила об этом еще в марте 2021 года, режиссерское кресло займет Чад Стахелски (Chad Stahelski) известный по франшизе John Wick (Джон Уик).