Данный No VR мод очень сильно отличается от аналогичных модификаций своим качеством.

Масштабная и самая качественная модификация No VR для Half Life Alyx, до сих пор находится в разработке. Автор (SoMNst) начал работу над этим проектом в 2020 году, его целью является создание полноценного мода с новыми анимациями, адаптированной под управление клавиатурой и мышью интерактивностью, и переработкой некоторых аспектов игры практически с нуля.

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Он регулярно делится прогрессом на своем Youtube-канале. В данный момент канал насчитывает около 10 400 подписчиков, но такая качественная и грандиозная по своим объемам модификация заслуживает намного больше внимания. За три года автор опубликовал более 20-ти видеороликов, демонстрирующих прогресс в работе над проектом, за это время многие детали игры были исправлены и доработаны, а некоторые анимации и элементы интерфейса созданы с нуля.

Несколько дней назад вышел ролик, посвященный новым анимациям дробовика (полная перезарядка, частичная перезарядка, атака ближнего боя и т.д.), улучшенной интерактивности, доработке интерфейса, и некоторым другим аспектам, которые были усовершенствованы.

По сравнению с другими No VR модами, работа SoMNst сильно выделяется первоклассным качеством. И когда эта модификация доберется до релиза, Half Life Alyx превратится в полноценную и доступную для всех игру серии.

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