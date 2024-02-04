Проект находится в разработке около 5-ти лет.

На Youtube-канале Project Arroyo впервые за 4 года появился новый ролик. Команда, работающая над ремейком Fallout 2, опубликовала второй трейлер своего проекта. Ремейк создается на движке Fallout 4, а трейлер демонстрирует некоторые локации, оружие и врагов из оригинального Fallout 2.

реклама

Среди представленных локаций присутствуют: Поселение Арройо, основанное Выходцем из Убежища (персонаж первой части), Храм испытаний, куда отправляет главного героя Старейшина, чтобы тот прошел ритуал посвящения и стал Избранным, города Кламат и Модок, а также Токсичные пещеры и находящееся неподалеку от Нью-Рино кладбище "Голгофа", заполненное людьми, неугодными мафиозным семьям города.

В ролике также представлено несколько видов оружия, а именно: боевой нож, 9 мм Маузер, Дезерт Игл 0,44, H&K G11 и снайперская винтовка 0.233 калибра. Помимо классических локаций и оружия в трейлере показаны враги из Fallout 2: крысы, кротокрысы, богомолы и гекконы.





рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Также Project Arroyo объявили о своем сотрудничестве с командой, разрабатывающей ремейк первой части Fallout на том же движке Fallout 4, проект носит название Fallout: Vault 13. Такое сотрудничество явно упростит процесс разработки и значительно его ускорит. В данный момент обе команды ищут людей, которые могли бы помочь в разработке этих проектов.