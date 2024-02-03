Похоже Warner Bros. Games и Rocksteady Studios не учатся на ошибках других студий. Провал Marvel's Avengers от Crystal Dynamics их совсем не смутил. Возможно, они научатся на своих собственных ошибках.

2 февраля состоялся релиз "долгожданного" экшена Suicide Squad: Kill the Justice League от студии Rocksteady. Уже по первым трейлерам было ясно, что проект обречен на провал.

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Ранний доступ стал доступен 30 января, тогда пиковый онлайн достиг 7 152 игроков, но начал стремительно падать. Полноценный релиз не сильно изменил ситуацию, на данный момент единовременный пиковый онлайн Suicide Squad составляет всего 12 667 игроков, что является полнейшим провалом для проекта с огромным производственным бюджетом.

Оценки прессы тоже не способствуют продвижению игры. На сайте-агрегаторе Metacritic набрался 61 балл из 100, только благодаря VGC и Vandal которые поставили игре оценку 80 баллов, в то время как IGN оценили игру на 50 баллов. На Opencritic Suicide Squad: Kill The Justice League набрала оценку 63/100 баллов.

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Разработчики вряд ли будут поддерживать проект выпуская дополнения, как планировалось ранее. Некогда успешная студия Rocksteady потеряла доверие игроков, а разработка Suicide Squad заняла около 10 лет и стоила огромных денег. Будет совсем неудивительно, если руководство компании Warner Bros. Games примет решение закрыть студию из-за огромных убытков.