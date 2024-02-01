Для работы над проектом была создана новая студия.

Недавно появившиеся в сети слухи относительно ремастера Until Dawn, подтвердились. Компания Sony в рамках State Of Play официально представила трейлер обновленной версии игры.

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Ремастер Until Dawn выйдет на ПК и Playstation 5. Разработкой занимается новая студия - Ballistic Moon, ее основали ключевые сотрудники Supermassive Games специально для работы над этим проектом. Игру портировали на Unreal Engine 5, по словам разработчиков новый движок позволяет улучшить не только графику и анимации, но и геймплей. На данный момент известно, что в игре появится полноценная камера от третьего лица. В оригинальной Until Dawn, большинство игровых сегментов было выполнено с фиксированной камерой, что несомненно могло не понравится некоторым игрокам.

Несмотря на то, что оригинальный Until Dawn вышел на Playstation 4 почти 9 лет назад, игра сохранила свою актуальность, проект до сих пор является самым высокооцененным интерактивным фильмом Supermassive Games. На сайте агрегаторе Metacritic у игры 79/100 баллов от игровых издательств и 8.3/10 от игроков, для сравнения оценки The Quarry на PS5 составили 74 балла от критиков и всего 6.1 от игроков.

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Разработчики пока не сообщили точную дату релиза, однако игра должна выйти в этом году.