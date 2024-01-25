Until Dawn для PS4 до сих пор является самым популярным проектом от Supermassive Games.

Известный инсайдер billbil-kun не раз делился достоверной информацией о новинках игровой индустрии до их официального анонса. Недавно он сообщил, что компания Supermassive Games уже год работает над ремастером хоррора Until Dawn. Релиз состоится на PlayStation 5 и ПК, но не факт, что обе версии появятся одновременно.

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Игра была выпущена в 2015 году на Playstation 4, до сих пор она остается эксклюзивом. Supermassive Games начали разработку Until Dawn в 2010 году, изначально проект планировался как эксклюзив PlayStation 3, причем исключительно для контроллера PlayStation Move.

В 2012 году разработчики пересмотрели некоторые концепции, поскольку PlayStation 3 и PlayStation Move теряли свою актуальность, ведь на подходе были консоли нового поколения. В результате было принято решение выпустить игру на PlayStation 4. Соответственно разработчики больше не были ограничены недостаточно мощным железом PlayStation 3, игра превратилась в высокобюджетный интерактивный фильм с более знаменитыми актерами и современной качественной лицевой анимацией.

На релизе Until Dawn был в топах продаж, игру высоко оценили критики и игроки, а на сайте-агрегаторе Metacritic Until Dawn получила 79/100 баллов от игровых издательств и 8.3/10 баллов от игроков.

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Сейчас франшиза снова начинает набирать популярность, поскольку в этом месяце компания Sony объявила о начале работы над экранизацией игры. На этом фоне слух о ремастере видится вполне логичным. По словам инсайдера, официальный анонс состоится в ближайшие две недели.