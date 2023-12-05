Тестировщик из Bioware, поделился информацией о проекте.

Компания Bioware, опубликовала тизер-трейлер Dragon Age: Dreadwolf. Видеоролик демонстрирует несколько локаций из игры, но геймплей в нем не показан. Разработчики обещают провести полноценную презентацию летом 2024 года. Вполне вероятно это произойдет на одной из летних видеоигровых выставок.

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Трейлер ясно дает понять, что мир игры не будет ограничен одной страной Тевинтер, в игре также присутствуют локации из стран Антива, Ривейн и Андерфелс.





Также в сети появилась информация от одного из тестеров игры. Инсайдер не представил никаких доказательств своего участия в тестировании проекта, поэтому не стоит полностью доверять этим данным.

Как утверждает инсайдер, авторы игры сделали акцент на сюжете отказавшись от гринда который присутствовал в Dragon Age: Inquisition.

Тестер сказал, что в состав партии игрока будут входить три компаньона одновременно. В отличие от предыдущих частей серии, управлять компаньонами напрямую теперь нельзя, но игрок сможет отдавать им различные приказы как это было реализовано в серии Mass Effect.

Инсайдер уверяет, что игра вызовет разногласия среди фанатов серии, поскольку боевая система в Dragon Age: Dreadwolf, полностью переработана и ориентирована на экшн. По ощущениям она напоминает боевую систему The Witcher 3.

Также инсайдер отметил, что Dragon Age: Dreadwolf почти законченный проект, релиз которого, возможно, был запланирован на 2023 год. В игре полностью отсутствуют какие-либо признаки мультиплеера.

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Подводя итоги можно сказать, что отсутствие гринда в Dragon Age: Dreadwolf - это не удивительно, поскольку наличие огромного количества гринда в Dragon Age: Inquisition было обусловлено тем, что изначально игра создавалась как MMO, но разработчики, на довольно позднем этапе, приняли решение сделать из этого проекта сингловую игру. К тому-же Dragon Age: Inquisition была неодназначно принята критиками и особенно игроками, разработчики наверняка сделали из этого выводы и возможно, даже учли некоторые свои ошибки. Переход на полноценную экшн-ориентированную боевую систему, вполне разумный шаг разработчиков, который осовременит игру. Но это действительно может не понравится фанатам, которые привыкли к тактическим боям и использованию активной паузы. В целом информация предоставленная инсайдером выглядит логично, как это обычно и бывает, но делать из этого выводы пока очень рано.