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Yuri_Grant
Что покажут на The Game Awards 2023
Информация из подкаста журналиста Джеффа Грабба и слухи о неанонсированных проектах от знаменитых студий.

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До церемонии вручения наград The Game Awards 2023 осталось всего несколько дней.

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Мероприятие стало одной из главных тем обсуждаемых в недавнем 327-ом эпизоде подкаста Game Mess Decides на Youtybe-канале журналиста Джеффа Грабба (Jeff Grubb). Речь шла не только о номинантах на игру года, но и о новинках игровой индустрии которые будут представлены в рамках шоу. 

Журналист упомянул о Clockwork Revolution от InXile Entertainment и Hellblade II от Ninja Theory - высока вероятность, что XBOX покажет геймплей этих игр. 

Ожидается анонс масштабного сюжетного дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring. По словам Джеффа, компания FromSoftware недавно провела некоторые апдейты игры, которые возможно связаны с этим DLC. 

Также в подкасте был упомянут анонс некого проекта связанного с франшизой Jurassic Park, но это не подтвержденный слух, поэтому Джефф не стал делиться деталями о которых ему известно. 

У компании Electronic Arts на данный момент нет проекта актуальнее чем Dragon Age Dreawolf, релиз игры должен состоятся в четвертом квартале следующего года, как утверждает Джефф. Вероятно ЕА совместно с BioWare представит геймплейный ролик. 

От компании Nintendo не ожидается крупных анонсов, поскольку большая презентация новой консоли, состоится в следующем году. Но по мнению журналиста есть небольшой шанс увидеть Metroid Prime 4, эта франшиза популярна за пределами Японии и TGA является отличным местом для анонса этой игры. 

Подводя итоги по TGA23, Джефф Грабб сказал, что владеет некоторой информацией по поводу новых IP (Intellectual property - интеллектуальная собственность). По его словам, на церемонии будет представлено много новых тайтлов от сторонних студий, но к сожалению, журналист не поделился деталями во избежание спойлеров.

Также в сети появляются слухи относительно громких анонсов со стороны Sony и Sega.

Есть вероятность увидеть масштабную презентацию Sony, которая может представить несколько больших проектов. Выставка Playstation Showcase в этом году была очень скромной, особенно по меркам компании. Возможно Sony готовит что-то действительно грандиозное в рамках TGA23. Велика вероятность, что Хидео Кодзима (Hideo Kojima), покажет новый трейлер Death Stranding 2 с датой релиза. На это намекает недавно опубликованный твит знаменитого японского геймдизайнера. 

Death Stranding 2 разрабатывается для консоли Playstation 5, и на данный момент является эксклюзивом. 

Sega присылает популярным стримерам письма, анонсирующие крупную презентацию компании на The Game Awards 2023, 7 декабря. 

Возможно в рамках этой презентации будет анонсирован новый IP от разработчиков игр серии Yakuza, студии Ryu Ga Gotoku. Продюсер и режиссер Масаёши Йокояма (Masayoshi Yokoyama) рассказал об этом проекте в интервью японскому игровому журналу Famitsu еще в ноябре 2021 года. Известно только, что игра не имеет отношения к сериям Judgment и Yakuza, а ее разработка ведется как минимум два года.

Организатор и ведущий Джефф Кейли (Geoff Keighley) не сообщил как долго будет длиться мероприятие, но сказал, что продолжительность будет примерно соответствовать длительности прошлогоднего шоу. Церемония The Game Awards 2022 длилась ровно три с половиной часа, если считать получасовое прешоу. Но в прошлом году продолжительность мероприятия была слегка затянута речью актера Кристофера Джаджа (Christopher Judge), получившего награду за роль Кратоса в God Of War Ragnarok.

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Церемония вручения наград The Game Awards 2023 (TGA23) пройдет 7 декабря. Прямая трансляция будет вестись из знаменитого Peacock Theatre в Лос-Анджелесе, начало мероприятия назначено на 16:30 по тихоокеанскому времени (по московскому времени трансляция начнется в 03:30 часов, 8 декабря). 

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