Также в рамках PC Gaming Show: Most Wanted разработчики показали новый трейлер игры.

Издатель Gearbox Publishing совместно со студией разработчиков Blackbird Interactive, опубликовали системные требования грядущей космической стратегии Homeworld 3.

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Также на PC Gaming Show: Most Wanted был представлен трейлер с комментариями от разработчиков.





Первая игра в серии Homeworld была выпущена в 1999 году компанией Relic Entertainment. После покупки THQ прав интеллектуальной собственности на франшизу, дальнейшие разработки были приостановлены после выхода Homeworld 2 в 2003 году. Франшиза бездействовала до 2013 года, когда права на нее были выкуплены у THQ компанией Gearbox Software.

Анонс Homeworld 3 последовал за выпуском Homeworld Remastered Collection, а также приквела Homeworld: Deserts of Kharak. Положительных отзывов критиков касательно ремастер-коллекции, а также положительных результатов продаж Kharak было достаточно, для того чтобы начать разработку новой игры, которая является прямым сиквелом предыдущих основных частей оригинальной саги.

Разработка игры началась в 2017 году, проект разрабатывается на движке Unreal Engine 4. Для создания игры к команде разработчиков присоединились ключевые сотрудники покинувшие студию Relic Entertainment, дизайн-директор Роб Каннингем (Rob Cunningham), композитор всей серии Пол Рускай (Paul Ruskay) и сценарист Мартин Кирлис (Martin Cirulis) ранее работавший над сценарием Homeworld Cataclysm.

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Релиз игры состоится 8 марта 2024 года.