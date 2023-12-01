Состоялась презентация Dragon’s Dogma 2 Showcase 2023.

Компания Capcom провела презентацию посвященную грядущему ролевому экшену Dragon’s Dogma 2. В ходе этой презентации был представлен трейлер с датой релиза и геймплейная демонстрация.

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Продюсер игры Кен Мендоса (Ken Mendoza), сделал акцент на том, что Dragon’s Dogma 2 является сюжетной игрой. Судя по всему, авторы проекта уделили сюжетной и лорной составляющим больше внимания, чем в предыдущей части серии. Мир игры будет в четыре раза больше по сравнению с первой Dragon’s Dogma, его населяют различные народы людей, звероподобные расы, а также эльфы которые избегают контактов с остальными расами. Народы отличаются своей культурой, обычаями и религией.

Авторы сиквела постарались сделать мир не только большим, но и более живым по сравнению с оригиналом. Зоны обитания монстров стали больше, а их поведенческие модели стали разнообразнее. К примеру хищные животные и различные монстры, теперь охотятся за добычей.

Также в рамках презентации бал представлен класс Трикстер (Trickster). Это класс поддержки, персонаж использует "Кадильницу" для создания различных иллюзий, которые отвлекают врагов, еще он может на время увеличить параметры отряда.

Игра выйдет 22 марта 2024 года на ПК и консолях текущего поколения Playstation 5 и Xbox Series X|S.