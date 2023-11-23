Игра не требовательна к системе, но займет около 100 ГБ на диске. Защиты Denuvo, в игре не будет.

Bandai Namco Entertainment опубликовали официальные системные требования грядущего файтинга Tekken 8. Страница игры в Steam была обновлена. Примечательно, что игра на релизе потребует, ни много ни мало - 100 ГБ свободного места на диске. Но остальные требования выглядят вполне стандартно для игры в жанре файтинг.

реклама

Tekken 8 был впервые анонсирован на State of Play, на YouTube-канале PlayStation появился короткий дебютный трейлер, изображающий постановочный бой между Казуя Мишима и Джином Казама, на движке игры Unreal Engine 5. Во время Game Awards 2022 был показан сюжетный трейлер, рассказывающий о возвращении ряда персонажей, одним из которых была Джун Казама. Arika, компания по производству видеоигр, основанная бывшими разработчиками Street Fighter в 1995 году, занималась обновлениями для Tekken 7, а также принимает участие в разработке Tekken 8.

Точная дата выхода Tekken 8 пока не сообщается, однако известно, что игра поступит в продажу в январе 2024 года. В отличие от Tekken 7, восьмая часть не будет использовать технологию DRM-защиты Denuvo. Ранее, в 2021 году, Bandai Namco убрала Denuvo из Tekken 7, спустя 4 года после релиза игры.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:





МИНИМАЛЬНЫЕ:

64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 10 64-Bit

Процессор: Intel Core i5-6600K/AMD Ryzen 5 1600

Оперативная память: 8 GB ОЗУ

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1050Ti/AMD Radeon R9 380X

DirectX: версии 12

Сеть: Широкополосное подключение к интернету

Место на диске: 100 GB





РЕКОМЕНДОВАННЫЕ:

64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 10 64-Bit

Процессор: Intel Core i7-7700K/AMD Ryzen 5 2600

Оперативная память: 16 GB ОЗУ

Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2070/AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: версии 12

Сеть: Широкополосное подключение к интернету

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Место на диске: 100 GB