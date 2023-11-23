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Bandai Namco Entertainment опубликовали официальные системные требования грядущего файтинга Tekken 8. Страница игры в Steam была обновлена. Примечательно, что игра на релизе потребует, ни много ни мало - 100 ГБ свободного места на диске. Но остальные требования выглядят вполне стандартно для игры в жанре файтинг.
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Tekken 8 был впервые анонсирован на State of Play, на YouTube-канале PlayStation появился короткий дебютный трейлер, изображающий постановочный бой между Казуя Мишима и Джином Казама, на движке игры Unreal Engine 5. Во время Game Awards 2022 был показан сюжетный трейлер, рассказывающий о возвращении ряда персонажей, одним из которых была Джун Казама. Arika, компания по производству видеоигр, основанная бывшими разработчиками Street Fighter в 1995 году, занималась обновлениями для Tekken 7, а также принимает участие в разработке Tekken 8.
Точная дата выхода Tekken 8 пока не сообщается, однако известно, что игра поступит в продажу в январе 2024 года. В отличие от Tekken 7, восьмая часть не будет использовать технологию DRM-защиты Denuvo. Ранее, в 2021 году, Bandai Namco убрала Denuvo из Tekken 7, спустя 4 года после релиза игры.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
МИНИМАЛЬНЫЕ:
64-разрядные процессор и операционная система
ОС: Windows 10 64-Bit
Процессор: Intel Core i5-6600K/AMD Ryzen 5 1600
Оперативная память: 8 GB ОЗУ
Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1050Ti/AMD Radeon R9 380X
DirectX: версии 12
Сеть: Широкополосное подключение к интернету
Место на диске: 100 GB
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ:
64-разрядные процессор и операционная система
ОС: Windows 10 64-Bit
Процессор: Intel Core i7-7700K/AMD Ryzen 5 2600
Оперативная память: 16 GB ОЗУ
Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2070/AMD Radeon RX 5700 XT
DirectX: версии 12
Сеть: Широкополосное подключение к интернету
Место на диске: 100 GB