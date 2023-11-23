По заверению инсайдера, эта информация из официального источника.

Известный инсайдер под ником geronimo_73_ поделился информацией по поводу трейлера Grand Theft Auto 6. В сети распространено мнение о том, что трейлер должны показать 7 декабря на церемонии The Game Awards 2023. Но, по словам инсайдера, сервера Rockstar Games уже содержат дебютный трейлер, который представят общественности на день раньше - вечером 6 декабря (утро 7 декабря по МСК). Инсайдер geronimo_73_ утверждает, что данной информацией с ним поделилось европейское подразделение, которое активно готовится к поддержке информационного поля вокруг Grand Theft Auto 6.

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Недавно пользователи сайта Rockstar Games обратили внимание на полное отсутствие ссылок и упоминаний сервиса Social Club, на обновленном официальном сайте компании. Возможно, новая платформа от Rockstar, будет представлена вместе с дебютным трейлером Grand Theft Auto 6.