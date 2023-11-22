Дополнение носит название LIMBO ECOSYSTEM и выйдет зимой.

Компания MundFish и издатель Focus Entertainment опубликовали тизер-трейлер второго сюжетного дополнения для отечественного шутера Atomic Heart. DLC носит название "Экосистема лимбо" (Limbo Ecosystem), авторы игры обещают продолжение истории, а также новый геймплейный опыт, но пока без каких либо подробностей. Релиз нового DLC Atomic Heart Limbo Ecosystem состоится "этой зимой".

реклама





Первый трейлер этого дополнения был представлен 22 сентября в рамках японской видеоигровой выставки Tokyo Game Show 2023.





рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Релиз шутера Atomic Heart состоялся 21 февраля этого года, игра вышла на ПК в Steam и VK Play, консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, также доступна в Xbox Game Pass. Оценка PS5 версии Atomic Heart на Metacritic составляет 70 баллов из 100 на основе 46 рецензий, и 7 из 10 баллов на основе 991 отзывов пользователей. На OpenCritic шутер получил 74 балла.