Работа над картой длилась целый год.

Еще в прошлом году в сеть попало огромное количество различного материала из Grand Theft Auto VI. Поклонники серии, проанализировали все слитые в сеть данные, которые являются достоверными, и составили детальную карту местности. Мир новой GTA будет очень масштабным, и судя по всему, в несколько раз больше открытых миров из предыдущих частей серии.

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Энтузиасты взялись за работу над картой еще год назад (в сентябре 2022 года, случился слив огромного количества видеоматериала и скриншотов из GTA 6). Основным городом в игре, скорее всего будет Вайс-Сити (Vice City), но на карте также видны еще несколько небольших населенных пунктов.

Также появились слухи о том, что помимо своих обширных возможностей, в Grand Theft Auto 6 появится кооперативная игровая механика - функция, которая может революционизировать игровой процесс серии.

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В начале ноября Rockstar Games сделали официальное заявление по поводу анонса Grand Theft Auto VI. Сэм Хаузер (Sam Houser) опубликовал сообщение на официальном сайте, в нем говорилось, что трейлер Grand Theft Auto VI будет представлен в декабре, на 25-ю годовщину студии. Простое объявление о предстоящем трейлере уже установило новые рекорды в социальных сетях, став самым популярным постом имеющим отношение к игровой индустрии.