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Yuri_Grant
Компания Rockstar официально подтвердила, что покажет первый трейлер Grand Theft Auto 6 в декабре
Об этом рассказал Сэм Хаузер в сообщении на официальном сайте.

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На официальном сайте Rockstar Games появилось сообщение от сооснователя и президента компании Сэма Хаузера (Sam Houser). В этом сообщении говорится, что в первых числах декабря будет показан первый трейлер следующей части Grand Theft Auto.

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Сэм Хаузер также поблагодарил игроков за интерес к играм студии, ведь только благодаря такому вниманию со стороны сообщества у студии есть возможность создавать такие масштабные проекты как Red Dead Redemption и Grand Theft Auto. В своем сообщении он упомянул, что одной из идей компании с самого ее основания, является отношение к видеоиграм как к искусству.

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