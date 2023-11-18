А еще у фильма низкие оценки на Metacritic

Фильм The Marvels (Капитан Марвел 2) вышел в мировой прокат неделю назад. Новый супергеройский боевик от Marvel прошел мимо рядовых зрителей и даже фанатов. Фильм с треском провалился в прокате, показывая рекордно низкие сборы.

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По данным Box Office Mojo, "Капитан Марвел 2" собрал всего 117 742 644 долларов за неделю по всему миру. Эти показатели делают фильм самым провальным в истории Marvel, особенно учитывая, что бюджет фильма составляет около 130 000 000 долларов.

Кроме того, оценки "Капитан Марвел 2" на сайте-агрегаторе Metacritic довольно низкие. У фильма 50 баллов из 100 от критиков (оценка основана на 56-ти рецензиях), а зрители оценили новый "блокбастер" от Marvel в 3.6 баллов из 10.

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Популярность супергеройского кино за последние несколько лет заметно просела, а студии стали терять деньги все чаще. Соответственно количество подобных проектов стало сокращаться. У Marvel все еще есть потенциальный хит - Deadpool 3 (Дэдпул 3), но, очевидно, что в будущем провалов, подобных "Капитан Марвел 2", будет больше.